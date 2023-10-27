الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف لأهالى نويبع وشيوخ قبائل سيناء: أنتم أعمدة هذه الأرض

وزير الأوقاف مع أهالي
وزير الأوقاف مع أهالي نويبع

التقى كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور  شوقي علام مفتي الجمهورية، أهالي نويبع وشيوخ قبائل جنوب سيناء، وذلك عقب صلاة الجمعة اليوم 27 أكتوبر.

وحيَّا وزير الأوقاف أهالي سيناء وشيوخ قبائلها على مواقفهم الوطنية، مؤكدًا أنهم أهم أعمدة سيناء، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

وعبّر أهالي سيناء وشيوخها عن فرحتهم وسعادتهم بافتتاح مسجد الصديق، ذلك الصرح الشامخ بمدينة نويبع، وأكدوا وقوفهم الصادق خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه، وما يتم في عهده من تنمية شاملة لجميع مناطق سيناء، مؤكدين اعتزازهم بما تقدمه الدولة المصرية في سيناء، معبرين عن عمق ولائهم وانتمائهم للوطن في كلمات وقصائد شعرية عبّروا فيها بصدق عن عمق وصدق هذا الولاء والانتماء.

الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء مفتى الجمهورية شوقي علام

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