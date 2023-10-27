مصادر: محطة كهرباء نويبع لم تتأثر بالمقذوف المجهول.. ولا انقطاع للتيار

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عدم تعرض محطة الكهرباء في مدينة نويبع لأي أضرار بعد سقوط مقذوف مجهول.

وأكد المصدر في تصريح، لـ"الدستور"، أن المقذوف سقط بجوار المحطة، مشيرا إلى أن المحطة الواقعة في محافظة جنوب سيناء هي محطة محولات تتبع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ولم ينتج أي انقطاعات في التيار الكهربائي.

وكان مصدر مطلع قال لقناة “القاهرة الإخبارية” إنه تم سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن مصدرين أمنيين مصريين قالا لـ«رويترز»، اليوم الجمعة، بأن مقذوفًا سقط على مدينة نويبع على البحر الأحمر، وأن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة.

وأضافا أن المقذوف سقط في جزء من المدينة وهو أرض صحراوية، وقال شاهد لـ«رويترز»، إنه تم سماع دوي انفجار قوي وشوهدت سحب من الغبار عن بُعد.