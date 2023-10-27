الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزت إبراهيم: الجهود المصرية تكثفت لوقف أعمال القتل والتهجير فى غزة

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إنّ المفاوضات بالوساطة المصرية القطرية تتسق مع الجهود الدبلوماسية المصرية في الأيام الأخيرة، التي تكثفت بشدة على كل الأطراف الدولية والإقليمية لإنجاز هذا الأمر لوقف المزيد من أعمال القتل والتهجير في قطاع غزة.

وأضاف إبراهيم، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن رسالة مصر، منذ قليل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، كانت قوية، حيث دعا إلى وقف ما يجري من عبث في القطاع، مؤكدًا أننا نسير في طريق جيد يمكن أن نصل إلى هدنة خلال فترة وجيزة.

وأكد أن هذه الهدنة الإنسانية مطلوبة بشكل فوري، مشيرًا إلى وجود مرونة في الجانبين الأمريكي والأوروبي للقبول بهذه الهدنة.

وأوضح، أن ما رأيناه في القمة الأوروبية، اليوم وأمس، يؤكد أن هناك ضغوطًا لقبول هذا الأمر، سواء لساعات أو أيام، لكن حلحلة الموقف الأمريكي أمر هام وتقديم الاحتلال لتنازل فيما يخص إطلاق سراح المحتجزين.

القاهرة الإخبارية المفاوضات الوساطة المصرية القطرية

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