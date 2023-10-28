السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 28-10-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يبحث الملايين من المسلمين عن دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 28-10-2023 عبر المنصات الإلكترونية وموقع جوجل البحثي، وذلك رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة النفسية والسعادة والسكينة القلبية والشفاء من الأمراض وغير ذلك من متاع الدنيا والآخرة.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 28-10-2023

يعرض الدستور للقراء بعض صيغ دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 28-10-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والاي يمكن استخدمها في إحياء ساعات الليل المتأخرة وهى كما يلي:-

اللهم أنت ربي لا يخفى عليك ما في قلبي.. فاللهم الطمأنينة منك.. وغنى بك.. اللهم إني أعوذ بك من ضيق القلوب.. وشعور لا يشكى.. ولا يفهم.. اللهم ارح قلبي بما أنت به أعلم.. ولا تجعلني اشكي لمن لا يخشى علي من حزني.. اللهم إني أفوض دنياي كلها إليك.. اللهم أسعد قلبي وقلب أحبتي يارب العالمين.

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يارب ألهمني أن أطرق بابك كلما غرقت.. وعلمني إلا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك.. ربي اهدني إلى وجهتك واجعلها وجهتي في كل وقت.. واقبلني يا الله في رحابك بذنوبي وأخطائي وقلة حيلتي.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك.. اللهم تنهيدة فرح من شئ استصعبت حدوثه فحدث برحمتك.

اللهم يا مقسم الأرزاق اقسم لنا في هذه الساعة من رزقك الطيب الحلال.. ما يغنينا عن احتياجنا لغيرك.. نسألك يا الله أن تشرح صدورنا.. وسهل لنا أمورنا.. وتفرج كربنا.. اللهم هون علينا كل ضيق.. ولا تحملنا ما لا نطيق.

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دعاء الصباح اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023

ربي أسألك طمأنينة النفس وهدوء النفس.. وانشراح الصدر.. ربي إني أسألك توفيقا وصحة ترافق خطاي.. وحياة مليئة بكل ما يرضيك.. ربي بشرني بما انتظره منك فأنت خير المبشرين.. اللهم ارح قلبي وهون علي واسقني صبرا.. واجعل كل ما دعوت لك به سرا وجهرا تكتبه لي في الواقع يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.

اللهم إني وليتك أمري.. فأعوذ بك من ضيق صدري وسوء حظى.. وفراغ صدري.. واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.. اللهم انت المعطي لمن دعاك.. يا من تراني ولا اراك وترزقني ولا ابلغ ثناك.

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