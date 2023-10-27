مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لم يعد الصمت خيارًا أمام ما يجرى بفلسطين

أكدت مصر خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة، أنه لم يعد الصمت خيارًا أمام ما يجرى في أهل فلسطين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الموقف المطلوب تنفيذ الإنسانية ومبادئ القانون الدولي في حالات النزاع المسلح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 7415 شهيدًا، و20.517 جريحًا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الصادر اليوم الجمعة، أن 7305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، و110 شهداء في الضفة، فيما جرح في القطاع 18567 مواطنًا، و1950 في الضفة.

وذكرت الوزارة في تقريرها، أن 70% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.