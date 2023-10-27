مصر فى كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا لاستهداف المدنيين والإرهاب

دعت مصر إلى ضرورة حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الغاشم الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر للمواطنين في قطاع غزة، مع ضرورة ضمان المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

أكدت مصر في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة، نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا لاستهداف المدنيين، لا للإرهاب، لا لخرق القانون الدولي والإنساني وقصف المستشفيات والمراكز الطبية وقتل الأطفال والتهجير القسري ولا للإبادة الجماعية، فكل البشر متساوٍ.