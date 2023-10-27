السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النفط يرتفع 1% وسط مخاوف من اتساع صراع الشرق الأوسط

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة، الجمعة، في ظل مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، ما قد يعطل الإمدادات بعد ورود تقارير عن أن الجيش الأمريكي قصف أهدافا إيرانية في سوريا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 93 سنتًا، أو 1.1%، إلى 88.86 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 91 سنتًا، أو 1.1%، إلى 84.12 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من 2% للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، إن الضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها جاءت ردًا على هجمات وقعت مؤخرًا على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وعلى الرغم من أن التطورات لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات، فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي إيران.

وأبقى محللون من جولدمان ساكس توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارًا للبرميل، لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5%.

وأشاروا في مذكرة إلى أن الأسعار قد تقفز بما يصل إلى 20% في حالة تحقق الاحتمال الأقل ترجيحًا، وهو تعطل التجارة عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه 17% من إنتاج النفط العالمي.

النفط اسعار النفط الشرق الأوسط الجيش الأمريكي سوريا

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