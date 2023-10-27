روايات متضاربة.. هل فشل الإنزال البحرى الإسرائيلى على غزة؟

تتضارب الروايات حول عملية الإنزال البحرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شواطئ غزة الليلة الماضية، بين رواية إسرائيلية تقول إنها نفذت أهدافها، وأخرى من المقاومة التي تؤكد فرار الجنود الإسرائيليين تاركين أسلحتهم خلفهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن قوات الكوماندوز البحري نفذت عملية دهم بحرية ودمرت بنى تحتية في جنوب قطاع غزة، خلال ساعات الليلة الماضية.

أضاف أدرعي عبر حسابه على منصة إكس، أن العملية تركزت من البحر في جنوب قطاع غزة، حيث دمرت بنى تحتية تابعة لحركة حماس، ونشطت داخل مجمع تستخدمه أفراد القوة البحرية للحركة.

وتابع بقوله: "لقد شاركت في العملية قطع بحرية أخرى لسلاح البحرية وقطع جوية، وقد خرجت القوات من المنطقة بعد استكمال المهمة".

القسام تكذب أدرعي

في المقابل، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان لها أن الاحتلال الإسرائيلي حاول، فجر اليوم الجمعة، القيام بعملية إنزال بحري على شاطئ رفح جنوبي غزة، لكن المقاومين تمكنوا من اكتشاف القوة والتصدي لها والاشتباك معها.

وأضافت أن الاشتباك دفع سلاح الجو الصهيوني إلى التدخل لإنقاذ القوة الإسرائيلية، ففرت باتجاه البحر تاركة خلفها كمية من الذخائر.

وأكدت كتائب القسام، اليوم الجمعة، إطلاقها صواريخ باتجاه تل أبيب ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وغوش دان وأسدود، والسهل الداخلي.

واستهدفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة قبالة مدينة غزة برشقة صاروخية.

وأبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي 229 عائلة أن أبناءهم أسرى لدى حماس في غزة، والرقم مرشح للارتفاع. كما أبلغ 310 من عائلات الجنود أن أبناءهم قُتلوا منذ بداية طوفان الأقصى.

أوروبا تحذر من التصعيد

في السياق، جدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تحذيره من تصعيد إقليمي للحرب بين إسرائيل وغزة، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ميشيل في بروكسل: ندرك جميعًا أن الوضع شديد الخطورة، على المنطقة وعلى العالم.

وأضاف ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يحاول جاهدًا تجنب "تصعيد إقليمي في ظل خطر من تدخل إيران بصورة مباشرة أو بالوكالة، مما سيزيد الوضع صعوبة".

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي في إعلان مشترك يوم الخميس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام خلال الشهور المقبلة.