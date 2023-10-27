ضمن احتفالات أكتوبر.. فرقة محمد فوزي للموسيقى تحيي حفلا بالمركز الثقافي بطنطا

شهد المركز الثقافي بطنطا، أمس الخميس، حفلا لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية بقيادة الفنان المايسترو محمد الحداد، والتي تنوعت فقراتها بين الأغاني والأوبريتات الوطنية، استمرارا لبرنامج احتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدمت الفرقة أغنيات "ولا أي كلام عن مصر، الضمير العربي، ياقدس ثار الغضب من أعمال المايسترو الراحل الفنان ساري دويدار، زهره المدائن، تحيا مصر"، وبمشاركة مجموعة من الأطفال.

تخلل الفقرات "ميدلي وطني، سيادة المواطن، خلي السلاح صاحي، رايحين، بلدي، البندقية اتكلمت، صورة، عاش اللي قال، قالو ايه علينا، بسم الله، أحلف بسماها"، واختتم الحفل بأوبريت "وطني الأكبر".

الحفل نظم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وشهد حضورا وتفاعلا جماهيريا كبيرا مع فناني الفرقة والأغنيات المقدمة.

فعاليات ثقافية وفنية لـ"قصور الثقافة"

وفي سياق آخر؛ تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأسبوع المقبل، مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، ومن أبرز تلك الفعاليات انطلاق الأسبوع السابع والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة بورسعيد، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى الثالث من نوفمبر المقبل، كما يشهد هذا الأسبوع استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة بأحدث الكتب والإصدارات في فعاليات معرض جامعتي الأزهر والمنصورة.

وفي قصر السينما بجاردن سيتي تستمر الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل، والتي تشمل تدريب 24 مخرجا مسرحيا للطفل من مختلف أقاليم الهيئة، بهدف صقل الخبرات وإعداد كوادر إخراجية ذات رؤية فنية مميزةن بينما يشهد مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي "المغامرة" في أسبوعه الأخير.

ووفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، تواصل هيئة قصور الثقافة فعاليات القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجا بعدد من المدارس بمحافظة البحيرة، بينما تختتم محافظة الفيوم فعاليات الأسبوع الثقافي "أثر المخدرات على النشء" المقام بمدرسة زيد الإعدادية، بالتعاون مع مديرية الصحة ومركز مكافحة وعلاج الأدمان.

حفل المركز الثقافي بطنطا

حفل المركز الثقافي بطنطا

حفل المركز الثقافي بطنطا

حفل المركز الثقافي بطنطا