الإسماعيلي يتعادل وديًا مع رأس البر 1/1 قبل مواجهة الداخلية

حقق فريق الإسماعيلى تعادلا إيجابيا مع فريق رأس البر أحد فرق القسم الثالث وديا، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل، فى إطار استعدادات الدراويش لمواجهة الداخلية في الدوري.

سجل هدف الإسماعيلى صالح جمعة، حيث حرص إيهاب جلال، على منح الفرصة لبعض البدلاء والصف الثاني، خلال المباراة للوقوف على مستواهم، قبل الاستعانة بهم في المباريات الرسمية.

موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية بدوري نايل (نسخة 2023 /2024)

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الداخلية، الاثنين المقبل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري نايل (نسخة 2023 /2024).

تجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي، قد سقط في فخ الهزيمة بهدف نظيف أمام فاركو، أمس الأحد، على ستاد الإسماعيلية، في ختام منافسات الجولة الرابعة بدوري نايل.

الإسماعيلي يحتج رسميًا على طاقم حكام مباراة فاركو

ومن جانب، تقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبوالحسن، باحتجاج رسمي ضد طاقم حكام مباراة الفريق أمام فاركو، في أعقاب الأخطاء التحكيمية الجسيمة، والتي أثرت بشكل مباشر في نتيجة اللقاء وجاء نص الاحتجاج كالتالي..

السيد الأستاذ/ جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم.

السيد النائب/ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

السيد الأستاذ/ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة.

السيد/ فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم.

تحية طيبة وبعد،،،

يسعدني ومجلس إدارة النادي الاسماعيلي الرياضي أن نبعث لسيادتكم بأرق التحيات مع خالص تمنياتنا لسيادتكم بدوام التوفيق.

في إطار حرصكم جميعًا كمسئولين عن منظومة الكرة المصرية، بتطوير ورفع شأن قيمة الدوري المصري ومن خلال حرص النادي الإسماعيلي على مشاركتكم بنفس النهج، فإننا نضع بين أيديكم ما حدث من ظلم بين وواضح أثر بالسلب على نتيجة مباراة النادي الإسماعيلي ونادي فاركو، والتي أقيمت مساء يوم الأحد الموافق 22/10 /2023 بملعب الإسماعيلية في إطار مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام، قد شهدت تدنيا في أداء طاقم التحكيم ووقوع أخطاء تحكيمية فاضحة لا تليق بقيمة ومكانة النادي الإسماعيلي من الحكم "نادر قمر الدولة" وطاقم حكام الفيديو، مما أثر على نتيجة المباراة، وقد تمثلت هذه الحالات كالتالي:

أولًا: عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للنادي الإسماعيلي خلال الشوط الأول نتيجة لمسة يد على لاعب نادي فاركو، بالرغم من قرب الحكم من اللعبة وتحت نظره بشهادة ورؤية جميع الخبراء في الاستوديوهات التحليلية، إلا أن حكم الساحة لم يحتسبها ولم يتم استدعاؤه من حكام الفيديو.

ثانيًا: لم يقم حكم الساحة بطرد اللاعب عبد الله بكري مدافع نادي فاركو نتيجة عرقلة اللاعب ياو أنور على الرغم من قيام حكم الفيديو "محمود ناجي" وهو من حكام النخبة الإفريقية باستدعائه، مما لوحظ أن هناك تعنتا من حكم المباراة لعدم طرد اللاعب في ظلم فج للنادي الإسماعيلي يراه القاصي والداني، مما أفقد النادي ثلاث نقاط غالية وبدء مسلسل نزيف النقاط، مما يؤثر على مسيرته بالدوري العام.

ونحيطكم بأن مثل هذه الأفعال التي تصدر من الحكام أصبحت تثير غضب واستياء جماهير النادي الإسماعيلي، وأن النادي إذ يحمل رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم، أن نتيجة هذه الاستفزازات لجماهير النادي ستؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه.

لذا يتقدم النادي الإسماعيلي بالتظلم على تلك الوقائع التي تم سردها مطالبًا سيادتكم بالآتي:

1- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص، لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية.

2- إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة وحكام الفيديو، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة، وعدم مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة أي من مباريات النادي الإسماعيلي، في المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع مع إيقاف حكم الساحة وحكام الفار عن التحكيم.

3- تعيين حكام دوليين على أعلى مستوى سواء داخل الإسماعيلية أو خارجها، أسوةٌ بالأندية الكبيرة بالدوري العام.