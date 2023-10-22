دورى نايل.. فاركو يباغت الإسماعيلى بهدف قاتل ويخطف 3 نقاط ثمينة

نجح فريق فاركو في تحقيق فوز ثمين على الإسماعيلي في اللحظات الأخيرة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل.

وتمكن فاركو من تحقيق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد خالد جلال، بعد خسارته مباراتي مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي والتعادل في الجولة الثالثة مع سيراميكا كليوباترا.

سجل الجزائري رزقي حمرون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

ارتفع رصيد فاركو عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

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أحداث المباراة

فريق الإسماعيلي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة من محمد عبدالسميع من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد سعيد شيكا من أعلى يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة التاسعة، ركلة ركنية للإسماعيلي من جهة اليمين نفذها عبدالرحمن مجدي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد نصر بلمسة مرت بجوار القائم الأيسر.

الظهور الأول لفريق فاركو كان في الدقيقة 19 بعد تسديدة صاروخية من محمد فخري لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء ردت من يمين العارضة.

استمر هجوم الإسماعيلي وسدد عمر الساعي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

بطاقة صفراء من نصيب كينجسلي سوكاري لاعب فاركو بعد تدخل قوي على عمر الساعي.

ركلة ركنية للإسماعيلي من جهة اليمين نفذها مروان حمدي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع فاركو عن مناطق الخطورة.

تسديدة من ياو أنور لاعب الإسماعيلي من يسار منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد سعيد شيكا.

فريق الإسماعيلي كاد أن يتقدم في الدقيقة 88 بعد رأسية من باسم مرسي من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، سجل فاركو هدف الفوز بعد كرة عرضية من شكري نجيب من جهة اليسار تسلمها أحمد شريف داخل منطقة الجزاء ثم مرر كرة إلى رزقي حمرون المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى.

الحظ عاند الإسماعيلي في الدقيقة 97 بعد أن نفذت الركلة الحرة بتسديدة من عبدالرحمن مجدي ولكنها ردت من القائم الأيسر.

