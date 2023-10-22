التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وفاركو في دوري نايل

كشف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وخالد جلال المدير الفني الجديد لفريق فاركو، التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نايل.

ويحتل فاركو المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري والخسارة أمام زد.

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تشكيل الإسماعيلي لمواجهة فاركو

جاء تشكيل الإسماعيلي الذي أعلن عنه إيهاب جلال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - محمد هاشم - إياد العسقلاني

خط الوسط: عمر الساعي - محمد مخلوف - محمد عبد السميع

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور - مروان حمدي

أما تشكيل فاركو الذي أعلن عنه خالد جلال مدرب الفريق الجديد فضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون إنكادا - عزمي غوما

خط الوسط:كينجسلي سوكاري - محمد فخري - وليد علي - أحمد البحراوي

خط الهجوم: سيف تيري - عمرو جمال

مباراة مهمة للإسماعيلى

إيهاب جلال يدرك أهمية مباراة اليوم خاصة في وجود جهاز فني جديد لفريق فاركو لذلك حرص عل شحن لاعبيه معنويا وطالبهم لاستغلال المساندة الجماهيرية لتحقيق الفوز.

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي اختار28 لاعبا دخلوا معسكرا مغلقا وسيتم اختيار 20 منهم في قائمة المباراة وهم: محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد نصر ومحمد هاشم وأحمد محسن وإياد العسقلاني، وحمدي النقاز وكريم عرفات ومحمد دسوقي وعصام صبحي وعبد الله حسن ومحمد مخلوف وعماد حمدي ومحمد حسن ونادر فرج، وعبد الله السعيد وعمر الساعي ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وأحمد وجيه ومصطفى فارس وعبد الله حسني وعبد الرحمن مجدي وباسم مرسي ومروان حمدي وحسن صابر وياو أنور.

المهمة الأولى لخالد جلال

على الجانب الآخر، يحتل فاركو المركز السادس برصيد نقطة واحدة من التعادل مع سيراميكا كليوباترا 2-2، والهزيمة أمام مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين، وأمام المصري بهدف دون رد ويسعى الفريق لتحقيق الانتصار الأول في دوري نايل.

المباراة هى الأولى لخالد جلال المدير الفني لفريق فاركو الذي تولى المسئولية بعد رحيل البرتغالي برونو روماو، ويسعى خالد جلال لبداية قوية مع الفريق لانتشاله من قاع جدول الدوري.

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده حسن رمضان ومصطفى حسين ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.