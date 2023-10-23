نائبة بالتنسيقية تدعو لإطلاق استراتيجية شاملة لصناعة الأسمدة

ثمنت نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وقالت نهى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن أهمية الدارسة تنبع من أهمية القطاع المرتبطة به، حيث إن 15% حجم مساهمة القطاع الزراعي من إجمالي الناتج المحلى ونحو 17% من الصادرات السلعية.

نائبة التنسيقية تدعو لإطلاق استراتيجية شاملة لصناعة الأسمدة

وأكدت أن هناك حاجة إلي إطلاق استراتيجية متكاملة بشأن الأسمدة، وأن تتم مراعاة استخدام تكنولوجيا المعلومات، حتي يتم حصر الزراعات وتحديد الاحتياجات لضبط مسألة توزيع الأسمدة، كما دعت أيضًا، إلى التوجه نحو التكنولوجيا الخضراء من خلال إدخال الأمونيا الخضراء في صناعة الأسمدة، وبالتالي الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.