الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة التنسيقية تُطالب بربط مستهدفات القطاعات السنوية بـ استراتيجية مصر 2050

النائبة نهي أحمد
النائبة نهي أحمد زكي

أعلنت النائبة نهي أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، عن موافقتها على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .

وطالبت النائبة نهي أحمد زكي، بربط المستهدفات القطاعية السنوية باستراتيجية مصر 2050 للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيا، كما طالبت بتضمين الخطة  أداء الدولة المصرية في مؤشر أداء التغير المناخي الدولي.

وأضافت نائبة التنسيقية بعض الملاحظات المتعلقة بضرورة تضمين الخطة لنسب مساهمة المستهدف من الخطة الى المستهدف الكلي من الخطة متوسطة المدى وأشارت إلى أن هناك بعض القطاعات لم تحدد نسب المستهدفات من الاحتياج الكلي بشكل دقيق.

وقالت  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إنه من المهم المتابعة بعد وضع وتحديد المستهدفات بشكل سليم على مستوى الخطة السنوية وعلى مستوى خطة المدى المتوسط.

النائبة نهى أحمد زكى تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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