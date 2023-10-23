الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جون كيربى: نعمل جاهدين من أجل التوصل لاتفاق بشأن ممر آمن من غزة

جون كيربي
جون كيربي

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إننا نعمل جاهدين من أجل التوصل لاتفاق بشأن ممر أمن من غزة، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

 

سبب انتشارهم في المنطقة

 وأضاف "كيربي"، نواصل تعزيز انتشارنا في المنطقة من أجل إرسال إشارة ردع قوية إلى أي جهة قد ترغب في توسيع الصراع.

وكان البنتاجون قد أعلن عن إرساله منظومة صواريخ ثاد لمنطقة الشرق الأوسط تحسبًا لتصاعد الموقف، وكذلك وضع 2000 عسكري في وضع الاستعداد لحين حدوث أي اعتداء والولايات المتحدة تستعد للأسوأ ولظهور أي بوادر قد تظهر.

جون كيربى نعمل جاهدين لاتفاق ممر امن غزة توسيع الصراع تعزيز انتشارنا

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