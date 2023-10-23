جون كيربى: نعمل جاهدين من أجل التوصل لاتفاق بشأن ممر آمن من غزة

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إننا نعمل جاهدين من أجل التوصل لاتفاق بشأن ممر أمن من غزة، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

سبب انتشارهم في المنطقة

وأضاف "كيربي"، نواصل تعزيز انتشارنا في المنطقة من أجل إرسال إشارة ردع قوية إلى أي جهة قد ترغب في توسيع الصراع.

وكان البنتاجون قد أعلن عن إرساله منظومة صواريخ ثاد لمنطقة الشرق الأوسط تحسبًا لتصاعد الموقف، وكذلك وضع 2000 عسكري في وضع الاستعداد لحين حدوث أي اعتداء والولايات المتحدة تستعد للأسوأ ولظهور أي بوادر قد تظهر.