الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مخالفات متنوعة فى حملة تموينية بطنطا وكفر الزيات

تموين الغربية
تموين الغربية

قامت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، بتنفيذ حملات تفتيشية في دائرة تموين طنطا ودائرة تموين كفر الزيات برئاسة مديري الإدارتين، هدفت هذه الحملات إلى مراقبة المحلات التجارية في المركز، والتأكد من تطبيقها للقوانين واللوائح المتعلقة بالتجارة والتموين.

تمكنت الحملة الأولى التي أقيمت في  مدينة طنطا من ضبط مخزن زيت هوالك غير مرخص ومخالف للقانون، وفقًا للقانون الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 154 لعام 2019، تم ضبط كمية تقدر بـ 25 طنًا من زيت هوالك داخل تانكات من الحديد، بالإضافة إلى كمية قدرها 300 كيلوجرام من سمن هوالك داخل براميل. 

تم أيضًا ضبط عدد 5 اسطوانات غاز صغيرة الحجم مخصصة للاستخدام المنزلي ومتصلة بشعلة نارية لصهر الزيت والسمن، تم أخذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما نجحت حملة تفتيش في ضبط المسئول عن أحد مخازن المواد الغذائية في قرية منية أبيار، مركز كفر الزيات، وذلك لمزاولته نشاط الاتجار في المواد الغذائية دون ترخيص من الجهات المختصة، تم ضبط 80 كرتونة من خل الطعام بإجمالي وزن 960 كيلوجرامًا، والتي كانت مجهولة المصدر ومعبأة في مصنع غير مرخص. يُشتبه أنها خل صناعي يُباع على أنه خل طبيعي بهدف الغش التجاري وخداع المواطنين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، تم ضبط شخص آخر في قرية أبيار وبحوزته 110 لترات من البنزين 80 داخل جراكن بلاستيكية بهدف بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي، كما تم ضبط شخص آخر في قرية مشلة وبحوزته 10 أسطوانات غاز منزلي مدعومة بهدد البيع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي.

تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود مديرية تموين الغربية، للحفاظ على سلامة المستهلكين وضمان تطبيق القوانين واللوائح التجارية، وتعكس التحفظات على المضبوطات وتقديمها إلى النيابة العامة التزام المديرية بمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المواطنين.

وأعرب المهندس محمد أبوهاشم، مدير مديرية تموين الغربية، عن رضاه عن نتائج هذه الحملات التفتيشية، مؤكدًا التزام المديرية بتنفيذ السياسات والتوجيهات الحكومية في مجال مكافحة الغش وحماية المستهلك.

 مؤكدًا أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة إشارة قوية إلى حزمة التدابير التي تتخذها الحكومة المصرية لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين، موضحًا أن هذه الجهود ستستمر في المستقبل لضمان سلامة السوق، وتوفير بيئة تجارية عادلة وشفافة للمواطنين.

مديرية تموين الغربية حملات تفتيشية في دائرة تموين طنطا خل الطعام المواد الغذائية دون ترخيص 110 لتر ا من البنزين 80 داخل جراكن الحملات التفتيشية في إطار جهود مديرية تموين الغربية مدينة طنطا سمن هوالك حملة تموينية علي طنطا وكفر الزيات تضبط عدة مخالفات منطقة أبيار

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