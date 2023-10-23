الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. قصور الثقافة تعقد مؤتمر "الأدب فى مصر القديمة" بروض الفرج

الأدب في مصر القديمة
"الأدب في مصر القديمة"

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مؤتمر اليوم الواحد لفرع ثقافة القاهرة، الأربعاء المقبل، 25 أكتوبر الحالي، بقصر ثقافة روض الفرج، بعنوان "الأدب في مصر القديمة مقارنة بين الماضي والحاضر" دورة الآثاري الكبير سليم حسن، وذلك بعد أن تم تأجيل المؤتمر خلال فترة الحداد على شهداء فلسطين.

المؤتمر يعقد برئاسة د. محمد أمين عبدالصمد، وأمانة الأديب أحمد هاشم البنا، وتبدأ فعالياته في الثالثة مساءً بجلسة افتتاحية تتضمن كلمات لرئيس المؤتمر، وأمين عام المؤتمر، والقيادات الثقافية بهيئة قصور الثقافة، تتبعها تكريمات وفقرة فنية.

وتعقد الجلسة البحثية الأولى، التي يديرها الكاتب حمدي عبدالرازق، ويشارك فيها د. عصام محمود أحمد ببحث بعنوان "بواكير الثقافة العربية في مصر"، ويقدم د. طارق منصور بحثًا عن "مظاهر تأثيرات التراث المصري القديم على الأدب الحديث"، أما شاهيناز الفقي فتقدم بحثًا عن "أدب المصريين القدماء بين الفن الأسطوري وواقع البسطاء".

وتتضمن الجلسة البحثية الثانية حوارًا عن شخصية المؤتمر عالم الآثار الشهير سليم حسن، يديرها الشاعر شرقاوي حافظ.

وتشهد فعاليات المؤتمر أمسية شعرية يديرها الشاعر العزب فتحي أبوالفتوح، ويشارك بها أعضاء نوادي الأدب. 

المؤتمر ينظم بالتعاون بين إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة إلهام واصف.

يشار إلى أن اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لعام 2024 اختارت الدكتور سليم حسن شخصية المعرض وهو أحد أعلام المصريين في علم الآثار، وقدم عددًا من الدراسات الرائدة في هذا المجال، منها عمله الأبرز "موسوعة مصر القديمة"، كما له بصماته المتميزة في الكشف عن عدد من الآثار المصرية، ولقب بعميد الأثريين المصريين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مؤتمر اليوم الواحد ثقافة القاهرة بقصر ثقافة روض الفرج

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