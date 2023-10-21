السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المسرح والتجريب بالوطن العربي في العدد الإلكتروني الجديد لجريدة "مسرحنا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "842 ".

واستهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير عن الملتقى الدولي للميكرو تياترو، وخبر عن لقاء المخرج خالد جلال بمديري الفرق المسرحية للبيت الفني لبحث خطة 2024، وتكتب همت مصطفى تقريرا تفصيليا عن ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي "بلا إنتاج"، وتكتب ياسمين عباس عن وقائع مناقشة رسالة ماجستير الباحث حسن عبود المهنا بعنوان "الخصائص الفنية والجمالية للنص المسرحي الإذاعي وتأثيرها على العناصر الدرامية"، وتكتب رنا رأفت عن تفاصيل ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.

محتوى العدد

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تستعرض صوفيا إسماعيل آراء ضيوف أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وتحاور روفيده خليفة الشاعر والكاتب الإماراتي محمد سعيد الظنحاني المكرم من أيام القاهرة الدولي للمونودراما، والفنان ياسر عزت الحائز على جائزة التمثيل بالمهرجان القومي.

وفي قسم رؤى يكتب د. محمود كحيلة عن عرض "كراكيب" أحدث عروض الأطفال بدمياط الجديدة، وفي باب نوافذ يكتب عزيز ريان عن المسرح والتجريب في الوطن العربي، ويكتب عيد عبد الحليم عن نزار سمك الناقد المتمرد، ويترجم أحمد عبد الفتاج كتاب فينومينولوجيا المكان المسرحي لـ ليزا ماري بوللر.

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الخامس عشر من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "محمد عبد الوهاب وقنصل الوز!"

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس مجلس إدارتها عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح عادل العدوي، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

الهيئة العامة لقصور الثقافة لجريدة مسرحنا الدولي للميكرو تياترو الفرق المسرحية مهرجان الأسكندرية المسرحي كراكيب

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