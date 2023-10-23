نقابة الأطباء: تدريب أول دفعة من المتطوعين لدعم مصابى فلسطين

قال الدكتور خالد أمين، مقرر لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء، إنه تم الاتفاق مع الهلال الأحمر المصري على أن يكون يوم 23 أكتوبر المقبل مخصصًا لتدريب أول مجموعة أطباء متطوعين للمساعدة الطبية الخاصة بالمرضى الفلسطينيين، وذلك بمقر الهلال الأحمر المصري.

معاناة الشعب الفلسطيني

وأكد الدكتور خالد أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذه الدورة التدريبية للأطباء المشاركين تقوم بتدريبهم على كيفية العمل في الكوارث ليكون الفريق الطبي مستعدًا عند إتاحة المشاركة في تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا التدريب سيكون على أعلى مستوى كي يتم التعامل سريعًا عند الأزمة.

دعم مصري لفلسطين

وأضاف في حديثه أن نقابة الأطباء بدأت في التنسيق الفعلي مع الهلال الأحمر المصري من أجل تدريب هذه الدفعات المتطوعة لنصرة الشعب الفلسطيني ومساعدتهم في إسعاف المصابين على الحدود، معبرًا: "نطالب بالتبرع بالدم عبر سيارات متنقلة تابعة لبنك الدم من أجل توفير أكياس دم لمرضى فلسطين".