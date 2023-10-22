الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برنامج السفيرة عزيزة يشيد بمقال نُشر بجريدة الدستور فى حلقة اليوم (فيديو)

برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة

أشاد مقدمو برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، بمقال الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، الذي نشر بجريدة الدستور عام 2011، والذي اقترح من خلاله تعمير سيناء من خلال تصميم قرى بسيناء بنفس أسماء القرى المنتشرة على ضفاف النيل.

وأضاف الشافعي خلال استضافته بحلقة اليوم، أن المقال كان يتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار من أجل تخفيف الضغط على مدن ومحافظات مصر وتقليل الكثافة السكانية بهذه المناطق.

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة:

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ما عدا الخميس والجمعة فى تمام الساعة 3:00 عصرًا على قناة dmc الفضائية.

 

السفيرة عزيزة الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي جريدة الدستور الدستور قناة dmc

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