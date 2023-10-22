الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب ومؤرخ: سيناء مصرية منذ فجر التاريخ

برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة

قال الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، إن سيناء تساوي 6% من مساحة مصر الكلية، مشيرًا إلى أنها جزء مهم للأمن القومي المصري.

أضاف الشافعي، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" بقناة dmc، أن معظم الغزوات منذ فجر التاريخ أتت عن طريق سيناء، الأمر الذي يجعلها منطقة مهمة للأمن القومي.

وأشار محمد الشافعي إلى أن سيناء مصرية منذ فجر التاريخ، كما أنها تضم عددًا كبيرًا من الآثار الفرعونية، بالإضافة إلى أن الكثير من الأنبياء مروا عليها.

وأشار الشافعي إلى أن تصميم القرى بسيناء هو بنفس أسماء القرى المنتشرة على ضفاف النيل، وهذا يسهم في تعميرها وتخفيف الكثافة السكانية حول النيل.

 

 

الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي محمد الشافعي السفيرة عزيزة DMC سيناء سيناء مصرية النيل

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