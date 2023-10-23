وفد التنسيقية يلتقى حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، بمقر حزب الوفد.

وكان في استقبال وفد التنسيقية، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، وعدد من مسئولي الجانب الفني والتنظيمي للحملة ولجان الحزب وأعضائه في الأمانات المختلفة.

وفد التنسيقية يلتقي حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

وعرض وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال اللقاء، محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين الوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مع العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

من جانبه، تحدث المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، عن اهتمام الحزب وهيئته العليا بخوض الانتخابات الرئاسية كونها أهم الاستحقاقات السياسية، وعرض بعض جوانب وملامح أولويات برنامجه الانتخابي؛ على رأسها تحقيق التنمية السياسية والإصلاح الاقتصادي.