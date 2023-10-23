أستاذ علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلى يتبع سياسة فرض الأمر الواقع

أستاذ علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلى يتبع سياسة فرض الأمر الواقع
كشف الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات لسكان غزة.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة فرض الأمر الواقع.
وأضافت أن هذه السياسية من شأنها أن تعقد المشهد في ظل وجود سيناريوهات لحرب مفتوحة، على المستوى الإقليمي والدولي في دائرة الحرب القائمة.
وأشارت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن هناك إعادة تشكيل للإطار الإقليمي للشرق الأوسط، وإعادة توزيع مناطق النفوذ، وانخراط أطراف إقليمية ودولية لتوسع من تمددها في الشرق الأوسط.