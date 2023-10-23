أستاذ علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلى يتبع سياسة فرض الأمر الواقع

كشف الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات لسكان غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة فرض الأمر الواقع.

وأضافت أن هذه السياسية من شأنها أن تعقد المشهد في ظل وجود سيناريوهات لحرب مفتوحة، على المستوى الإقليمي والدولي في دائرة الحرب القائمة.

وأشارت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن هناك إعادة تشكيل للإطار الإقليمي للشرق الأوسط، وإعادة توزيع مناطق النفوذ، وانخراط أطراف إقليمية ودولية لتوسع من تمددها في الشرق الأوسط.