قيادى بحركة فتح: الشعب الفلسطينى يُدعم بالأكفان وجيش الاحتلال بالسلاح

أكد القيادي في حركة فتح رأفت عليان، أن الحرب الإسرائيلية ليست ضد حماس بل ضد شعب غزة وأطفالها، وهذا ما نراه منذ البداية.

وأشار عليان، خلال مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار، إلى أنه إذا استمرت المجازر والحرب في غزة، وسط موقف عالمي ناعم، ستغير هذه الحرب العالم، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يدعم بالأكفان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح.

وأضاف القيادي في حركة فتح أن الحرب في غزة خطر يهدد الأمن القومي العربي والدولي أيضًا، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يكيل الوضع في غزة بمكيالين.