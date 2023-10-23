الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مفاجأة من الأرصاد بشأن "إعصار تيج".. هل يؤثر على مصر؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ "إعصار تيج" المصنف حاليًا من الفئة الثانية يؤثر على السواحل الشرقية لدولة اليمن ويؤثر بهطول أمطار شديدة الغزارة وتشكل الفيضانات ونشاط الرياح العاصفية وتصل سرعة هبات الرياح إلى 165 كم /س.

قالت هيئة الأرصاد في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنَّ الإعصار يمتد تأثيره إلى باقي المناطق الشرقية خلال فترة الليل وغدًا الثلاثاء.

وبالنسبة إلي تأثيره على مصر، أكدت أنَّه يؤثر على البلاد برطوبة مدارية قوية، مضيفة أنَّه حتى الآن لا يوجد أحواض علوية والأجواء ستكون مستقره واعتيادية.

وأوضحت الهيئة أنّه في حالة وجود حوض علوي بارد مع الرطوبة المدارية ستتشكل حالة عدم استقرار قوية وستشمل عدة محافظات الفترة من 27 حتى نهاية الشهر.

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وبشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حول تأثر مصر بإعصار "تيج"، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ الأعاصير تحدث في المحيطات، وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط أو البحر الأحمر.

وحسب المركز اليمني للأرصاد، فإن الإعصار "تيج" يتحرك بسرعة 20 كليومترا في الساعة، نحو الغرب والشمال الغربي في المحيط الهندي، نحو محافظة المهرة وظفار العمانية، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية الشرقية من بحر العرب وخليج عدن.

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