غرفة طوارئ مكبرة استعداد لموسم الأمطار الشديدة في مدينة الشروق

صرح المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق بأنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل منظومة المراقبه بمحطة مياه الشرب ومحطتى معالجة مياه الصرف الصحى والروافع الخاصه بها بهدف التدخل السريع والدعم فى حالة وجود أعطال لا قدرالله بالأخص فى أوقات الأمطار، فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار "وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه" لتركيب منظومة مراقبه بالكاميرات داخل عنابر طلمبات محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديده .

7fc23b07-98cc-4d77-a09b-cf468dbe0027 10aa37f2-5f87-4854-b12e-c84fde8c26f0 b8d516e2-1fee-46a8-a175-4d00479c751c bc0fd399-7fb9-4f4d-9653-9067b18e5040 d7e4fbd8-cee2-4743-b5b6-e4736995df0b e8c5dfd6-a737-40b0-b9ee-62e12e808ec5 f1970212-87af-4b9d-a7ab-006fc37b23a8

وأوضح رئيس الجهاز بأن تفعيل المنظومه ساهم فى زيادة نقاط الإشراف والمتابعه حيث أنه بخلاف المتابعه الشخصيه عن بعد لرئيس الجهاز فقد أصبح يمكن أيضًا إتاحة المتابعة لغرفة الطوراىء المركزيه بهيئة المجتمعات العمرانيه وكذا الفرعيه بالجهاز ونائب رئيس الجهاز المختص ومدير التشغيل والصيانه لسير العمل بالمحطات تحديدًا بعنابر الطلمبات والتى يعتبر تضررها الأكثر تأثيرًا سلبيًا على انتظام العمل

مؤكدًا رئيس الجهاز خلال جولته التفقديه بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى على إستمرار رفع حالة الإستعداد للتعامل الأمثل فى وقت الأمطار وجاهزية كامل المنظومه بهدف ضمان إستمرار حسن سير عمل المرافق العامه بمدينة الشروق

شارك فى الأعمال المهندس محمد عزازى نائب رئيس الجهاز، المهندس أحمد مكى معاون رئيس الجهاز، المهندس مصباح مدير المرافق والتشغيل والصيانه، المهندس محمد محى مدير المحطات، مسؤولى الشركات المشغله، والمهندس عطية السيد رئيس قسم الأمن بالجهاز