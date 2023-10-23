الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدورى الإفريقى| الأهلى يرتدى الزى التقليدى أمام سيمبا التنزانى غدًا

الأهلي
الأهلي

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني مساء اليوم الإثنين، بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي.

وحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي، الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، فيما يرتدي سيمبا الطاقم الأزرق كاملًا والحارس الزي البرتقالي.

وناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم الذي يقام للمرة الأولى داخل القارة.

وتعادل الفريق الأول بنادي الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتلتيكو الأنجولي.

كولر: جاهزون لمباراة سيمبا.. وهدفنا التأهل إلى نصف النهائي

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد جاهزية الفريق لمباراة سيمبا التي تقام مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر في مباراة العودة غدًا لدعم الفريق. قدمنا شوطًا أول جيدًا في تنزانيا وأهدرنا العديد من الفرص، واستطاع سيمبا أن يعود خلال الشوط الثاني ويسجل هدفين، ولكن في المجمل حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بتنزانيا، وهدفنا التأهل إلى نصف نهائي البطولة في مباراة الإياب غدًا».

وأوضح المدير الفني أن الوقت لم يكن كافيًا بعد العودة من تنزانيا للتحضير، وسيخوض الفريق مران اليوم بالحضور الكامل للاعبين، لافتًا إلى أن الجهاز الفني سيواصل الحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة خلال مران اليوم.

وأشار كولر إلى أن محمد عبدالمنعم لاعب الفريق شارك أمس في التدريبات الجماعية، وأن الجهاز الفني سوف يقيّم حالة موديست في مران اليوم بعد مشاركته أمس.

وأكد كولر أن الفريق يضم قائمة كبيرة والأهلي مقبل على مواجهات كثيرة خلال الموسم الجاري بين مشاركات محلية ودولية، وأنه مؤمن بسياسة التدوير ولا يوجد لديه مفهوم لاعب أساسي أو احتياطي.

وواصل المدير الفني حديثه قائلاً: «جميع اللاعبين في قائمة الفريق خلال الموسم الماضي شاركوا خلال المباريات التي خاضها الأهلي، وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين».

وقال كولر إن الفريق سيخوض مباراة غدًا على أرضه ولديه ثقة كبيرة في اللاعبين لتحقيق الهدف الأساسي وهو التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وأنه تحدث مع اللاعبين في الأمور الفنية خلال محاضرات الفيديو.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته قائلاً: «الدوري الإفريقي يضم أفضل ٨ فرق في قارة إفريقيا، ونسعى إلى تقديم مباراة قوية غدًا، لا سيما أن جميع الفرق المشاركة متقاربة في المستوى، وأن الأهلي يسعى إلى تحقيق هدفه بالتأهل إلى نصف النهائي خلال مباراة سيمبا غدًا».

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