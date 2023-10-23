الأهلى يعلن عن وجود 6 سيارات للتبرع بالدم لصالح فلسطين فى مباراة سيمبا غدًا

أعلنت إدارة نادي الأهلى عن وجود 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة صباح غدٍ الثلاثاء، للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين.

جاء ذلك بناءً على طلب نادي الأهلي الذي تقدم به إلى وزارة الصحة قبل أيام، لتخصيص عدد من سيارات التبرع بالدم حتى تقوم جماهير الأهلي التي ستتواجد في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي بالتبرع.

وأرسلت وزارة الصحة الموافقة للأهلى وأكدت وجود السيارات المشار إليها، لإتاحة الفرصة للراغبين من جماهير الأهلي في التبرع للأشقاء ومساندتهم حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة.

كولر: جاهزون لمباراة سيمبا.. وهدفنا التأهل إلى نصف النهائي

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي،خ جاهزية الفريق لمباراة سيمبا، وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر في مباراة العودة غدًا لدعم الفريق. قدمنا شوطًا أول جيدًا في تنزانيا وأهدرنا العديد من الفرص، واستطاع سيمبا أن يعود خلال الشوط الثاني ويسجل هدفين، ولكن في المجمل حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بتنزانيا، وهدفنا التأهل إلى نصف نهائي البطولة في مباراة الإياب غدًا».

وأوضح المدير الفني أن الوقت لم يكن كافيًا بعد العودة من تنزانيا للتحضير، وسيخوض الفريق مران اليوم بالحضور الكامل للاعبين، لافتًا إلى أن الجهاز الفني سيواصل الحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة خلال مران اليوم.

وأشار كولر إلى أن محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق، شارك، أمس، في التدريبات الجماعية، وأن الجهاز الفني سوف يقيم حالة موديست في مران اليوم بعد مشاركته أمس.

وأكد كولر أن الفريق يضم قائمة كبيرة والأهلي مقبل على مواجهات كثيرة خلال الموسم الجاري ما بين مشاركات محلية ودولية، وأنه مؤمن بسياسة التدوير ولا يوجد لديه مفهوم لاعب أساسي أو احتياطي.

وواصل المدير الفني حديثه قائلًا: «جميع اللاعبين في قائمة الفريق خلال الموسم الماضي شاركوا خلال المباريات التي خاضها الأهلي، وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين».

واختتم تصريحاته قائلًا: «الدوري الإفريقي يضم أفضل ٨ فرق في قارة إفريقيا، ونسعى إلى تقديم مباراة قوية غدًا، لا سيما أن جميع الفرق المشاركة متقاربة في المستوى، وأن الأهلي يسعى إلى تحقيق هدفه بالتأهل إلى نصف النهائي خلال مباراة سيمبا غدًا».