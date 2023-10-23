قمة "القاهرة للسلام".. العالم يبحث عن التسوية وحل الدولتين لإنهاء الصراع

ما تزال أصداء قمة القاهرة للسلام التي احتضنتها العاصمة الإدارية الجديدة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيجاد سبل التسوية، تتردد في أنحاء العالم، بحثًا عن مخرج من الوضع الراهن الذي يدفع فيه الفلسطينيون ثمن عدوانية حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية أبرز المواقف العربية والدولية للوفود التي شاركت في القمة.

مصر ترفض التهجير

وقال الرئيس السيسي إن محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم هو القضاء على القضية الفلسطينية، مؤكدًا رفض مصر التهجير ونزوح الفلسطينيين لسيناء.

السيسي أعاد التأكيد على أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا، ومصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة، وبقيت شامخة تقودها نحو السلام.

فلسطين: لن نقبل التهجير

وأكد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن) في كلمته:“لن نقبل التهجير وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات، والشعب الفلسطيني يعاني ويلات الحصار ونحذر من محاولات تهجير شعبنا خارج أراضيهم إلى دول أخرى وسنبقى صامدين على أرضنا”.

الأردن: جرائم تستحق المساءلة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين: تغضبني وتحزنني أعمال العنف التي استهدفت المدنيين الأبرياء. ومع ذلك، كلما تزداد وحشية الأحداث يبدو أن اهتمام العالم يقل شيئا فشيئا. ففي أي مكان آخر كان العالم ليدين استهداف البنى التحتية للمدنيين والحرمان المتعمد للسكان من الغذاء، والمياه، والكهرباء، والاحتياجات الأساسية. وبالتأكيد كانت لتتم مساءلة الفاعل فورا.

البحرين تطالب بوقف التصعيد

قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى في كلمته، إن تطورات الأحداث في قطاع غزة، ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها، تؤكد الحاجة الملحة الى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الانسانية، وتتطلب جهدا دبلوماسيا متواصلا بين كافة الأطراف الاقليمية والدولية، لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين.

الكويت: ما يحدث عقاب جماعي ضد الفلسطينيين

قال ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح: نتابع بكل ألم استمرار وتصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة ونشهد العقاب الجماعي الذي يتعرضون له بغارات جوية أدت إلى سقوط آلاف الضحايا الأبرياء، ومأساة الفلسطينيين الإنسانية نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.

العراق: جريمة مكتملة الأركان

قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني إن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين في المجمعات السكنية والكنائس والمستشفيات. ومجزرة مستشفى المعمدانية أظهرت الوجه الحقيقي للاحتلال، ونواياه التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء. وما يحدث جريمة حرب مكتملة الأركان، بدأت بقتل العزل وفرض حصار خانق على ما تبقى من الأحياء منهم.

السعودية تؤكد التمسك بالسلام

قال وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي واتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني. ونؤكد تمسك المملكة بالسلام خيارا استراتيجيا عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967.

الإمارات تطالب بحماية المدنيين

قال الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد: شاركت في قمة القاهرة للسلام.. في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل.

الأمم المتحدة: يجب وقف معاناة المدنيين

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن مظالم الشعب الفلسطيني مشروعة وطويلة، لا يمكننا ولا يجب أن نتجاهل السياق الأوسع لهذه الأحداث المأساوية، فالصراع طويل الأمد و56 عاما من الاحتلال الذي لا نهاية له في الأفق، ولكن لا شيء يمكن أن يبرر الهجوم المشين الذي شنته حماس والذي أرهب المدنيين الإسرائيليين، ولا يمكن لتلك الهجمات البغيضة أن تبرر أبدا العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

إسبانيا: حماية المدنيين ضرورة

قال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، إن على المجتمع الدولي أن يدرك الموقف حتى لا يتفاقم الوضع من سيئ إلى أسوأ، مع ضرورة التركيز على الأولويات والنقاط المهمة، وهي حماية حياة المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

بريطانيا تريد إحلال السلام

قال وزير خارجية بريطانيا، جيمس كليفرلي، إن المملكة المتحدة تقدم خالص تعازيها لأسر الضحايا في فلسطين وإسرائيل، وكلنا متأثرون بالوضع المأساوي في غزة، لذا علينا العمل على إحلال السلام في المنطقة ومنع تطور الوضع لحرب شاملة.

واشنطن: قمة القاهرة ستجلب السلام

قالت القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة في القاهرة بيث جونز إن الولايات المتحدة ممتنة للقيادة التي أظهرها الرئيس السيسي والحكومة المصرية لاجتماعنا جميعا في القاهرة اليوم لإعادة التزامنا بآفاق قيام شرق أوسط ينعم بالسلام والاستقرار.

إيطاليا تدفع باتجاع السلام

قالت رئيسة حكومة إيطاليا، جورجا ميلوني، إن بلادها تحاول الدفع من جانبها لإيجاد نقطة للحوار والسلام، وعلى الاتحاد الأوروبي زيادة المساعدات إلى قطاع غزة. ويجب أن نتذكر المدنيين الأبرياء الذين تركوا منازلهم، لذا يجب وقف التصعيد وإطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الصراع بشكل مستدام وفق حل الدولتين.

فرنسا تطالب بإيجاد طريق السلام

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن إعادة فتح أفق سياسي ومعرفة إيجاد طريق السلام مجددا ستكون مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المشاركين الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم.