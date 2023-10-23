الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح معرض الكتاب الثانى عشر بجامعة المنصورة

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، معرض جامعة المنصورة الثاني عشر للكتاب، الذي تنظمه المكتبة المركزية بالجامعة خلال الفترة من 23 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، وأمناء الجامعة المساعدين، الدكتور أحمد عبدالله رزق، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة والقائم بعمل مدير عام مكتبات الجامعة، وعدد من الأساتذة والباحثين والطلاب بالجامعة، ممثلى دور النشر المشاركة في المعرض.

وتفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، دور النشر المشاركة في المعرض وأثنى على جهد المشاركين في المعرضين العلمي والفني بهذا المعرض.

وأضاف أن معرض الكتاب أحد أهم سبل الارتقاء بالبحث العلمي الذي يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة، وأن المعرض يدعم تنمية المجتمع من خلال تعاون جامعة المنصورة مع بعض المدارس بمحافظة الدقهلية وتشجيع طلابها على الابتكار.

وأشار الدكتور أحمد عبدالله، إلى مشاركة ٢٥ دار نشر وتقديمها تخفيضات على أسعار الكتب تتراوح بين ٢٠٪ و٢٥٪، بالإضافة إلى مشاركة ٦ من مراكز جامعة المنصورة في هذا المعرض.

ونوه بإقامة المعرض العلمي الثامن بمشاركة ٣٧ مشروعا من طلاب المدارس والكليات فى مجالات الطب والهندسة والعلوم البيئية والعلوم الزراعية والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المعرض الفني الثامن بمشاركة ٤٠ عملا فنيا من طلاب المدارس والكليات فى مجالات الرسم والخطط العربى والمجسمات.

فعاليات المعرض 

تتضمن الفعاليات المعرض العلمي والفني الثامن العديد من الندوات وورش العمل: ندوة العبقرية الجغرافية للجيش المصري في حرب  أكتوبر، المنتدى العلمي الدولي الثاني بعنوان: الاستثمار في البحث العلمي وأوعية المعلومات عبر الويب الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية، ندوة نقدية: الأدب في الدراما) العالقة بين النص والصورة (دور العلوم والتكنولوجيا في إعادة تأهيل الرياضيين والعودة للعب بعد الإصابة، دور التمريض في حرب أكتوبر، مشروعات الجمهورية الجديدة والانطلاق من Cop 27  الى Cop 28، ورشة عمل انتصارات أكتوبر في عيون الشباب والطالب.

جانب من افتتاح المعرض

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض
الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة معرض جامعة المنصورة الثانى عشر للكتاب

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