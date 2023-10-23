رسميًا.. قبول أوراق 4 مرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة، أمس الأحد، الموافقة على ما انتهت إليه لجنة فحص طلبات الترشح، بقبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقدمة من كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبدالسند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر.

وكانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة الشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب، وعرضت تقريرًا شاملًا على مجلس إدارة الهيئة الذي انتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.

تلقى طلبات الترشح

وكانت الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن تلقيها طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً، وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2:00 ظهرًا من الخميس 5 أكتوبر إلى السبت 14 أكتوبر 2023 لمدة 10 أيام، كما أعلنت القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم الإثنين 16 أكتوبر 2023.

ولم تتلق اللجنة أي اعتراضات من طالبي الترشح على بعضهم البعض، وقامت الهيئة بفحص طلبات الترشح، وخصصت الخميس 19 أكتوبر إلى السبت 21 أكتوبر 2023 للفصل في الاعتراضات، مع العلم أنها لم تتلق أي اعتراضات نهائيًا من أي من المرشحين.

ويتم وقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارًا من الساعة 12:00 صباح الأربعاء 29 نوفمبر قبل يومين من تاريخ الاقتراع لكل دولة طبقًا للتوقيت المحلي.

وتجري انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023، على أن تجري الانتخابات بالداخل من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساء أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر.