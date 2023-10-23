الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: لن نفرط في أرضنا ولن نتخلى عن فلسطين (فيديو)

مواطنة
مواطنة

أعربت إحدى المواطنات عن دعمها للأشقاء في فلسطين والوقوف بجانبهم في المأساة الإنسانية التي يتعرضون إليها من قبل المحتلين في قطاع غزة، ليجبروهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم في المقابل التاجير إلى أرض سيناء وهو أمر لا يقبله أي مصري ولا نوافق عليه فالارض لاهل الارض لا للمحتلين.

أضافت: أدعم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية في مصر فيما يخص عدم الموافقة لاستخدام سيناء لتصفية القضية الفلسطينية كما اننا لن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيون.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

فلسطين قطاع غزة غزة السيسي مصر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لوفد أمريكى: نرفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

قادة العالم يرفضون تهجير الفلسطينيين.. ماذا قالوا؟ (فيديو)

صواريخ إسرائيل على غزة تضع أوروبا فى مأزق بسبب إمدادات الغاز

كيف نجحت مصر في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر مؤتمر القاهرة للسلام؟.. باحث يوضح

رسميًا.. قبول أوراق 4 مرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقف مصر النبيل

جمال-أسعد

المسيحى الصهيونى والقضية الفلسطينية

مدحت بشاى

مؤتمر السلام.. والعبور الإنسانى الأروع

علي سعدة

نظرة على الأحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى