مواطنة: لن نفرط في أرضنا ولن نتخلى عن فلسطين (فيديو)

أعربت إحدى المواطنات عن دعمها للأشقاء في فلسطين والوقوف بجانبهم في المأساة الإنسانية التي يتعرضون إليها من قبل المحتلين في قطاع غزة، ليجبروهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم في المقابل التاجير إلى أرض سيناء وهو أمر لا يقبله أي مصري ولا نوافق عليه فالارض لاهل الارض لا للمحتلين.

أضافت: أدعم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية في مصر فيما يخص عدم الموافقة لاستخدام سيناء لتصفية القضية الفلسطينية كما اننا لن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيون.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.