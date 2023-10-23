مقابل مليار دولار.. هل تغيّر "ويكيبيديا" اسمها من أجل "إيلون ماسك"؟

ظهر الملياردير إيلون ماسك في الأخبار منذ استحواذه على تويتر، والتي تم تغييرها لاحقًا إلى X، وينشر ماسك منشورات على منصة المدونات الصغيرة بانتظام، وغالبًا ما يثير اهتمام المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق، قال الملياردير إيلون ماسك إنه سيدفع لويكيبيديا مليار دولار إذا غيرت اسمها، مضيفا في تدوينه له عبر "إكس": "سأعطيهم مليار دولار إذا غيروا اسمهم إلى ديكيبيديا"، وأكد أنه سيفعل ذلك "من أجل الدقة".

عندما حث أحد المستخدمين ويكيبيديا على المضي قدمًا في تغيير الاسم، وضع السيد ماسك شرطًا آخر، إذ قال المستخدم لـ"مؤسس ويكيبيديا": "افعل ذلك، يمكنك دائمًا تغييره مرة أخرى بعد جمعه"، فأجاب الملياردير: "سنة واحدة على الأقل، أعني أنني لست أحمق".

وفي منشور آخر، شارك لقطة شاشة لصفحة ويكيبيديا الرئيسية والتي ذكرت "ويكيبيديا ليست للبيع" و"نداء شخصي من جيمي ويلز"، وأضاف "ماسك": "هل سبق لك أن تساءلت لماذا تريد مؤسسة ويكيبيديا ​​كل هذا المال؟ بالتأكيد ليست هناك حاجة لتشغيل ويكيبيديا، يمكنك حرفيًا وضع نسخة من النص بأكمله على هاتفك، إذن، ما هو المال المطلوب؟ استفسار العقول تريد أن تعرف".

(Please add that to the 🐄💩 on my wiki page) — Elon Musk (@elonmusk) October 22، 2023

وتساءل ماسك أيضًا، في منشور لاحق، عما إذا كان من الممكن إضافة بقرة ورمز تعبيري إلى صفحته على ويكيبيديا.

ومنذ نشره، حصد منشوره 9.9 مليون مشاهدة وأكثر من ألف إعجاب.

وقال أحد المستخدمين: "إنهم يطلبون دائمًا التبرعات، لذا كن حذرًا، فقد يأتون لجمع التبرعات"، وعلق أحد الأشخاص قائلًا: "يبدو الأمر وكأنه تحدي مباراة القفص".

وأضاف شخص ثالث قائلًا: "قم بشرائه وكلف الذكاء الاصطناعي بتحديثه بشكل مستقل"، وأكد رابع: "رجل ثري نموذجي.. لا يرغب في التبرع إلا إذا أطلقت المؤسسة على نفسها اسمه".

وأضاف شخص آخر: "بالنظر إلى الردود، لا أستطيع أن أتخيل أن هؤلاء الأشخاص يستيقظون على نفس الأرض مثلي".

فرض رقابة على منتقدي الرئيس التركي

وفي مايو من هذا العام، انتقد مؤسس ويكيبيديا، جيمي ويلز، إيلون ماسك بسبب فرض رقابة على منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها بشدة في البلاد.

وفي منشور، انتقد ويلز الملياردير لعدم دعمه حرية التعبير عندما استسلم لمطالب تركيا بتقييد المحتوى، وفي منشوره، ذكر ويلز أنه عندما واجه موقفًا مشابهًا، تراجعت ويكيبيديا.