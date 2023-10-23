الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الكرملين" ينفى مسئوليته عن الضرر بخط الأنابيب فى بحر البلطيق

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

نفت موسكو أي تورط في الضرر الذي لحق بخط أنابيب غاز تحت بحر البلطيق بين فنلندا وإستونيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، روسيا ليست لها علاقة بهذا الحادث.

كما رفض “بيسكوف” التصريحات التي أدلى بها الرئيس اللاتفي إدجار رينكيفيتش، بعدما دعا الأخير إلى غلق بحر البلطيق أمام السفن الروسية في حال إثبات أن موسكو مسؤولة عن الضرر الذي لحق بخط أنابيب الغاز.

وشدد المتحدث باسم الكرملين، على أن مثل تلك التهديدات، بغض النظر عن مصدرها، غير مقبولة لروسيا.

يذكر أنه في العاشر من أكتوبر، قالت الحكومة الفنلندية إن خط أنابيب الغاز تضرر لأسباب خارجية على ما يبدو. ويمتد خط الأنابيب بين إينكو في فنلندا وبالديسكي في إستونيا. كما تضرر كابل بيانات تحت البحر بين السويد وإستونيا في نفس الموقع في البحر.

وتجري فنلندا وإستونيا تحقيقا مشتركا ولكنهما امتنعتا عن التكهن بشأن تفاصيل الحادث.

موسكو بحر البلطيق فنلندا أستونيا الكرملين دميترى بيسكوف

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