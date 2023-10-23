الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هيثم الحاج علي يناقش "الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع"الناقد د. هيثم الحاج علي حول كتابه "الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي"، وذلك علي شاشة النيل الثقافية الاربعاء المقبل في تمام السادسة والنصف مساء.

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صدر عن بيت الحكمة للثقافة ضمن إصدارات "أفق" مشروع النشر الفكري والنقدي، كتاب "الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي"، للناقد الدكتور هيثم الحاج علي.
ينطلق الكتاب من إشكالية وجودية تتعلق بالزمن وأسئلته الفلسفية والفيزيائية ويحاول النظر في أثر الزمن على الوعي الإنساني وصولا إلى تمثله في القصة القصيرة.

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لقد ظل التمييز بين الأنواع السردية حبيس رؤى تقليدية وشكلية لفترة طويلة بحيث يركز بين القصة القصيرة والرواية على معيار الطول والقصر، دون النظر إلى السمات الداخلية في كل نوع، وهو السؤال الأهم الذي يطرحه هذا الكتاب على مدار فصوله انطلاقا من النظر في تعامل القصة القصيرة مع التقنيات الخاصة بالزمن في داخلها، وهي التقنيات التي عالجها الكتاب من محورين أحدهما خاص بالترتيب الزمني والآخر خاص بمعالجة الفترة الزمنية داخل النص، وذلك في تطبيق اختار النصوص القصصية المصرية في عقد الستينيات مجالا له، وخروجا بسمات تقنية يمكن أن تتميز بها القصة القصيرة في تعاملها التقني عن الأنواع السردية. 

هيثم الحاج علي


هيثم الحاج على
هيثم الحاج علي هو أستاذ مساعد الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة حلوان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة سابقًا، وحصل "هيثم الحاج علي" على العديد من الشهادات العلمية أبرزها دكتوراة في الدراسات الأدبية بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة حلوان 2005، بعنوان "آليات بناء الزمن في القصة القصيرة المصرية في الستينيات"، بمرتبة الشرف الأولى، وماجستير الدراسات الأدبية 1999 بعنوان "تقنيات التجريب في القصة القصيرة عند يوسف الشاروني"، بتقدير ممتاز.

غلاف الكتاب
هيثم الحاج علي الزمن النوعي إشكاليات النوع السردي الناقد د هيثم الحاج علي السردي

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