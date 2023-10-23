الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

من هو البابا ديمتريوس رقم 12 الذي يحتفل به الأقباط اليوم؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى نياحة البابا ديمتريوس الكرام الـ12، وبهذه المناسبة ذكر السنكسار الكنسي مقطتفات من سيرته الذاتية.

من هو البابا ديمتريوس؟

• تنيح سنة 224 ميلادية.
• يسمى بالأنبا ديمتريوس الأول وال 12 من باباوات الإسكندرية.
• كان فلاحا أميا، لا يعرف القراءة والكتابة، وكان متزوجا. 
• وأقام مع زوجته سبعا وأربعين سنة، إلى أن اختير بطريركا، ولم يعرف أحدهما الآخر معرفة الأزواج، بل لبثا طوال هذه المدة وهما في بكوريتهما وطهارتهما. ولم يكن أحد من الشعب يعرف ما هما عليه.
• ولما اقتربت نياحة القديس يوليانوس البابا إلحادي عشر. ظهر له ملاك الرب في رؤيا وأعلمه عن هذا القديس، وأنه هو الذي سيصير بطريركا بعده. وأعطاه علامة بقوله له: غدا يأتيك رجل ومعه عنقود عنب، فأمسكه عندك وصلي عليه. ولما انتبه من نومه، أعلم من كان عنده من الأساقفة والكهنة بهذه الرؤيا.
• وحدث في الغد أن وجد القديس ديمتريوس عنقودا من العنب في غير أوانه. فحمله إلى القديس يوليانوس بقصد نيل بركته. فمسكه الأب البطريرك من يده وقال للحاضرين "هذا بطريركم بعدى" ، ثم صلى عليه فأمسكوه وأبقوه إلى أن تنيح الأب يوليانوس وأكملوا الصلاة عليه. فامتلأ من النعمة السمائية. 
• أنار الرب عقله فتعلم القراءة والكتابة. ودرس كتب الكنيسة وتفاسيرها. وكانت أقوال النعمة تتدفق من فيه عندما يعظ.
من جهة اخرى، اُفتُتِح يوم الجمعة الماضي المقر الرسمي الجديد لجامعة أجورا بولاية ڤيرچينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجامعة أجورا هي جامعة مسيحية أهلية تهتم باللاهوت والتراث الأرثوذكسي الشرقي غير الخلقيدوني، وحصلت على الاعتماد الأكاديمي من الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٩، ومن الولايات المتحدة الأمريكية العام الجاري، لتكون بذلك أول جامعة مسيحية شرقية معتمدة في العالم كله.

كما اختتمت خدمة لجنة الطفولة بإيبارشية المعادي، يوم الجمعة الماضي ، حفل ختام مهرجان الطفولة الدراسي والرياضي والذي حمل شعار "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، على مسرح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي.

السنكسار اعادة كتابة السنكسار السنكسار الدستور السنكسار القبطي السنكسار الكنسي

مواد متعلقة

بالحب تقدر.. مرقس فوزي يطلق فيلمًا قصيرًا لدعم مرضى السرطان

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس المعادل الرسل أفيركيوس

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسَين الفتية السبعة الشهداء

الكنيسة المارونية تحتفل بعيد القديس البابا يوحنا بولس الثاني

من هي القديسة بيلاجية التائبة التي يحتفل بها الأقباط اليوم؟

السنكسار الكنسي يحذر من هبوب نوة رياح الصليب غربية

الأقباط الأرثوذكس يحيون ذكرى رحيل الأنبا يعقوب بطريرك أنطاكية

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أرنولد ريش

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لوفد أمريكى: نرفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

"الحصة الأخيرة".. "حبيبة" تُبكي ملايين بعد استشهادها في قصف الاحتلال (فيديو)

الرئيس السيسى يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم ومواعيد صرفه بالزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المسيحى الصهيونى والقضية الفلسطينية

مدحت بشاى

مؤتمر السلام.. والعبور الإنسانى الأروع

علي سعدة

نظرة على الأحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى