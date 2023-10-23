من هو البابا ديمتريوس رقم 12 الذي يحتفل به الأقباط اليوم؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى نياحة البابا ديمتريوس الكرام الـ12، وبهذه المناسبة ذكر السنكسار الكنسي مقطتفات من سيرته الذاتية.

من هو البابا ديمتريوس؟

• تنيح سنة 224 ميلادية.

• يسمى بالأنبا ديمتريوس الأول وال 12 من باباوات الإسكندرية.

• كان فلاحا أميا، لا يعرف القراءة والكتابة، وكان متزوجا.

• وأقام مع زوجته سبعا وأربعين سنة، إلى أن اختير بطريركا، ولم يعرف أحدهما الآخر معرفة الأزواج، بل لبثا طوال هذه المدة وهما في بكوريتهما وطهارتهما. ولم يكن أحد من الشعب يعرف ما هما عليه.

• ولما اقتربت نياحة القديس يوليانوس البابا إلحادي عشر. ظهر له ملاك الرب في رؤيا وأعلمه عن هذا القديس، وأنه هو الذي سيصير بطريركا بعده. وأعطاه علامة بقوله له: غدا يأتيك رجل ومعه عنقود عنب، فأمسكه عندك وصلي عليه. ولما انتبه من نومه، أعلم من كان عنده من الأساقفة والكهنة بهذه الرؤيا.

• وحدث في الغد أن وجد القديس ديمتريوس عنقودا من العنب في غير أوانه. فحمله إلى القديس يوليانوس بقصد نيل بركته. فمسكه الأب البطريرك من يده وقال للحاضرين "هذا بطريركم بعدى" ، ثم صلى عليه فأمسكوه وأبقوه إلى أن تنيح الأب يوليانوس وأكملوا الصلاة عليه. فامتلأ من النعمة السمائية.

• أنار الرب عقله فتعلم القراءة والكتابة. ودرس كتب الكنيسة وتفاسيرها. وكانت أقوال النعمة تتدفق من فيه عندما يعظ.

من جهة اخرى، اُفتُتِح يوم الجمعة الماضي المقر الرسمي الجديد لجامعة أجورا بولاية ڤيرچينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجامعة أجورا هي جامعة مسيحية أهلية تهتم باللاهوت والتراث الأرثوذكسي الشرقي غير الخلقيدوني، وحصلت على الاعتماد الأكاديمي من الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٩، ومن الولايات المتحدة الأمريكية العام الجاري، لتكون بذلك أول جامعة مسيحية شرقية معتمدة في العالم كله.

كما اختتمت خدمة لجنة الطفولة بإيبارشية المعادي، يوم الجمعة الماضي ، حفل ختام مهرجان الطفولة الدراسي والرياضي والذي حمل شعار "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، على مسرح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي.