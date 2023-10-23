الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"مصر أكتوبر" ينظم يوما ترفيهيا واحتفالية للأطفال في عزبة البرج بدمياط

مبادرة القوافل الثقافية
مبادرة القوافل الثقافية

نظم وفد من الأمانة العامة لحزب مصر أكتوبر، احتفالية في مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، بالتعاون مع وزراة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة إحتفالية ضمن مبادرة القوافل الثقافية بالجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر.

وجاءت الاحتفالية تحت إشراف وتنفيذ كل من الدكتورة شريهان القشاوى، نائب رئيس الحزب لشؤون المرأة، والدكتورة رنا النطار أمين أمانة المرأة بالمركزية، والدكتور هاني حسن، أمين أمانة الثقافة المركزية، ماجد عبد الجواد، أمين أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية.

وبدأت الفعالية بتقديم فقرات عديدة وورش فنية متنوعة وعروض فنية مختلفة، ومسابقات تفاعلية للأطفال، وكما دعم الحزب القافلة بتوفير الهدايا للأطفال التي اتسعت صدورهم الفرحة بالإهتمام بالطاقات الإبداعية.

كما وفد الأمانة المركزية، بتوزيع الهدايا التذكارية والألعاب على الأطفال، في إطار أهمية المشاركة ودعم الأطفال ورفع الروح المعنوية عندهم.

 أجواء من السعادة والفرح بين الأطفال

وسادت أجواء من السعادة والفرح بين الأطفال خلال استلامهم الهدايا واللعب، وأعرب أولياء أمورهم عن شكرهم لهذه اللفتة التي جاءت من أعضاء الأمانة المركزية، مشيدين بدور الحزب وجهوده مطالبين بتكرار تلك الفعاليات التي تدخل البهجة إلي قلوب أبنائهم.

وأشادت الدكتورة رنا النطار، أمينة أمانة المركزية بحزب مصر أكتوبر، بمستوى الأطفال في كافة الورش التفاعلية لما شاهدته من إبداع في الرسومات والتصميات المختلفة من الصلصال والفخار.

وأكد "النطار"، على اهتمام الأطفال وتفاعلهم في كافة الفاعليات والمسابقات بناء ذات الطفل الذي هو مستقبلهم، وذلك من خلال تطبيق نموذج يقوم على أهداف فكرية وتهيئة بيئات تمكينية داعمة لتنشئة الطفل، ومشروعات تأهيل ودمج الأطفال في المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها كافة الجهات المشاركة.

كما أكدت الدكتورة رنا النطار، أمينة أمانة المركزية بحزب مصر أكتوبر، على تكرار المبادرة واستهداف كافة أطفال المحافظة لتجسد حلم وطموح العمل مع الأطفال الذين يعيشون في المناطق البعيدة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والثقافية التي يمكن أن تساعد على بناء ذات الطفل وتعزيز قيمة الإيجابية.

الجدير بالذكر أن القوافل الثقافية بالجمهورية، انطلقت أعمال وفعاليات القوافل الثقافية 14 أكتوبر 2023، ضمن العمل على تأهيل وتمكين أطفال في كافة الورش والفاعليات الفنية المختلفة"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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