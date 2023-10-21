السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الباز: كلمة السيسي في "قمة السلام" تعكس الدور المؤثر لمصر في دعم القضية الفسلطينية

أحمد الباز، الأمين
أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

أكد أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أهمية قمة القاهرة للسلام التي انطلقت اليوم وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة للرئيس السيسي، موضحًا أن القمة تعكس دور الدولة المصرية المهم والمؤثر في دعم القضية الفسلطينية.

العديد من الرسائل

وثمن الباز فى بيان السبت، تصريحات الرئيس السيسي خلال القمة، مؤكدا أن كلمة رسائل الرئيس حملت العديد من الرسائل والتي كان أهمها تأكيد الرئيس على إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردا فرد بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حسب مصرأبدا.

وأشار إلى أن الاستجابة الكبيرة من قادة العالم للمشاركة فى هذه القمة يعد دليل  قاطع على الدور التاريخي والمحوري الذى تقوم به الدولة المصرية تجاه كافة القضايا ولاسيما القضية الفلسطينية، موضحًا أن قمة القاهرة للسلام فرصة مهمة لتعزيز الحوار بهدف تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

مساندة القضية الفلسطينية

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن مصر تدعم وتساند القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى كما أنها تسعى لوقف التصعيد في قطاع غزة من أجل حماية المدنيين، مؤكدًا أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية  ثابت وراسخ ولن يتغير باعتبارها أولوية لدى القيادة السياسية.

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