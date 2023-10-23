الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقيب معلمي بني سويف: 1.3 مليون جنيه قرض حسن لـ 178 معلمًا 

نقيب المعلمين ببني
نقيب المعلمين ببني سويف

أعلن مصطفى الديب، نقيب المعلمين في بني سويف، اليوم الإثنين، صرف مليون و362 ألف جنيه، قرض حسن للمعلمين، منذ شهر يناير حتى شهر أكتوبر من العام الجاري، مؤكدًا صرف قرض حسن لعدد 178 معلمًا، ما بين قرض قيمته 5 آلاف جنيه وآخر قيمته عشرة آلاف جنيه.

وأكد «الديب» أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، ولم يمر عليه أكثر من عام، وقيمته عشرة آلاف جنيه وقرض تعليمي للمعلم الذي لدية أولاد في المراحل التعليمية المختلفة، وقيمته خمسة آلاف جنيه، وآخر لبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي للمعلمين.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة دائمًا تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم، يأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كل الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البُعد الاجتماعي للمعلم.

بني سويف نقيب المعلمين قرض حسن المعلمين زواج

مواد متعلقة

انطلاق مباريات دور الثمانية ببطولة دورى مراكز الشباب ببنى سويف

قومى المرأة ببنى سويف ينظم دورة تدريبية ضمن فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

ضبط وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد بمركز ناصر ببنى سويف

محافظ بنى سويف ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

تحرير 180 محضر مخالفات بالأسواق والمخابز والمتاجر ببني سويف

الآلاف من أهالي بني سويف يرددون هتافات فلسطين وسيناء عربية (فيديو)

أطفال بني سويف يشاركون فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى (فيديو)

أهالى بنى سويف يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لوفد أمريكى: نرفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين

رسميًا.. قبول أوراق 4 مرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

تلاميذ مدرسة ابتدائية ببني سويف ينظمون ممرًا شرفيًا لمدير المدرسة لبلوغه سن المعاش

الرئيس السيسى يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقف مصر النبيل

جمال-أسعد

المسيحى الصهيونى والقضية الفلسطينية

مدحت بشاى

مؤتمر السلام.. والعبور الإنسانى الأروع

علي سعدة

نظرة على الأحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى