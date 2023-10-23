نقيب معلمي بني سويف: 1.3 مليون جنيه قرض حسن لـ 178 معلمًا 

أعلن مصطفى الديب، نقيب المعلمين في بني سويف، اليوم الإثنين، صرف مليون و362 ألف جنيه، قرض حسن للمعلمين، منذ شهر يناير حتى شهر أكتوبر من العام الجاري، مؤكدًا صرف قرض حسن لعدد 178 معلمًا، ما بين قرض قيمته 5 آلاف جنيه وآخر قيمته عشرة آلاف جنيه.

وأكد «الديب» أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، ولم يمر عليه أكثر من عام، وقيمته عشرة آلاف جنيه وقرض تعليمي للمعلم الذي لدية أولاد في المراحل التعليمية المختلفة، وقيمته خمسة آلاف جنيه، وآخر لبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي للمعلمين.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة دائمًا تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم، يأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كل الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البُعد الاجتماعي للمعلم.