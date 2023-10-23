الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

غدًا.. وزير الخارجية يشارك فى جلسة لمجلس الأمن حول الوضع فى الشرق الأوسط

سامح شكري
سامح شكري

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" خبرا عاجلا يفيد بأن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، سيشارك، غدا الثلاثاء، في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط لمناقشة التطورات في قطاع غزة.

وكان السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قد قال إن سامح شكري يتوجه، اليوم الإثنين، إلى نيويورك، للمشاركة في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن، تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري.

وزير الخارجية مجلس الأمن غزة الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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