عرض الموسم الثاني من برنامج sold out لمحمود سعد على شاشة CBC.. نوفمبر

تعرض شبكة cbc حلقات الموسم الثاني من برنامج sold out للإعلامي محمود سعد قريبا عبر شاشتها.

وتقوم شبكة cbc بعرض الحلقات التي تم تقديمها عبر منصة WATCH IT مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا على أن يتم بث الحلقات تباعا بشكل مباشر خلال الموسم الجديد من البرنامج الذي ينطلق في شهر نوفمبر القادم.

وتنطلق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "Sold Out" يوم 4 نوفمبر المقبل، ويحل لأول مرة الفنان أحمد حلمي ضيف أولى حلقاته في لقاء جماهيري ومحمود سعد على مسرح تياترو أركان الشيخ زايد في تمام الثامنة مساء.

ويحل الموسيقار هاني شنودة ضيف على الحلقة الثانية من برنامج "sold out interviews" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، 6 نوفمبر المقبل.

ويشارك الجمهور في الحوار والمناقشة، وتليها حفل موسيقي يعزف فيها هاني شنودة أجمل ألحانه وأغانيه بمصاحبة المايسترو محمد عثمان ومجموعة من أفضل الأصوات الشابة، ومن المقرر بث الحلقة مُسجلًة على شاشة CBC.

ويعكف الإعلامي محمود سعد وأسرة برنامج. Sold out حاليا على اختيار باقي ضيوف البرنامج.

تفاصيل برنامج sold out

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم برنامج sold out إلى 3 فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.

وذكرت WATCH IT أن "خطوة Sold Out تأتي في إطار خطتها لتشجيع المواهب الجديدة من صناع المحتوى من الشباب في مجال الكوميديا والغناء وتقديمهم لصناعة الترفيه في مصر والعالم العربي وإحياء المسرح."

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى متنوع من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى.

وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في إنتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.