الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنظم دورة تدريبية حول التغذية العلفية للدواجن والعلائق

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

واصل معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشاطه التدريبي الذي يهدف لنشر العلم والوعي لدى الباحثين والمربين وطلبة كليات الزراعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الخاصة ببرنامج تغذية دجاج اللحم والتى ينظمها قسم بحوث تغذية الدواجن بالمعهد تحت رعاية الدكتور محمد الشافعي، مدير المعهد والدكتور أحمد عبدالخالق، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، والدكتورة قوت القلوب مصطفى، رئيس قسم بحوث تغذية الدواجن بالمعهد، والأستاذة الدكتورة همت عبدالعال، مسئول التدريب بالمعهد، والدكتور عمرو الجزيري، المسئول الإعلامي للمعهد، والمقامة في الفترة من 23 حتى 26 أكتوبر الجاري.

“الزراعة” تناقش الخامات المستخدمة في تركيب العلائق العلفية للدواجن 

في هذا السياق، قال الدكتور محمد الشافعي، مدير المعهد، إن الدورة ستناقش عدة محاور وهي الخامات المستخدمة في تركيب العلائق العلفية للدواجن واستخدام الإضافات الغذائية العلفية في علائق دجاج اللحم ومناقشة الاحتياجات الغذائية لدجاج اللحم وتكوين العلائق بالحاسب الآلي، يتم أيضا التعرف على المواد المثبطة للنمو في مواد العلف وطرق التغلب عليها كما يتم التعرف على النقاط الواجب مراعاتها في تغذية دجاج اللحم في حالة الإجهاد الحراري.

وكان نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت عنوان “الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش” بمديرية الزراعة بالسويس خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، وسوف تقام هذا الدورة تحت رعاية الدكتورة حنان عبداللطيف حسن، وكيل وزارة الزراعة بالسويس.

وتهدف الدورة إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش، ما ينعكس بدورة على زيادة إنتاجية هذا المحاصيل، وفق ما صرح به الأستاذ الدكتور عبدة عبيد، مدير المعمل المركزي للحشائش. 

الزراعة تنظم دورة تدريبية حول التغذية العلفية للدواجن

مواد متعلقة

عبد الرازق توفيق: ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬يجسد‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

والدة الشهيد الملازم أول عمر عبد الصبور: "أتمنى ربنا يجمعني معاه بالجنة"

"بسبب المساخيط".. مفاجآت جديدة في مقتل 3 تجار سيارات بالواحات البحرية

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

آخر أخبار قطاع غزة.. إسرائيل تخسر أولى معاركها مع الفلسطينيين على الأرض

"الحصة الأخيرة".. "حبيبة" تُبكي ملايين بعد استشهادها في قصف الاحتلال (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مؤتمر السلام.. والعبور الإنساني الأروع

علي سعدة

نظره علي الاحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى