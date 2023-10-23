"الزراعة" تنظم دورة تدريبية حول التغذية العلفية للدواجن والعلائق

واصل معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشاطه التدريبي الذي يهدف لنشر العلم والوعي لدى الباحثين والمربين وطلبة كليات الزراعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الخاصة ببرنامج تغذية دجاج اللحم والتى ينظمها قسم بحوث تغذية الدواجن بالمعهد تحت رعاية الدكتور محمد الشافعي، مدير المعهد والدكتور أحمد عبدالخالق، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، والدكتورة قوت القلوب مصطفى، رئيس قسم بحوث تغذية الدواجن بالمعهد، والأستاذة الدكتورة همت عبدالعال، مسئول التدريب بالمعهد، والدكتور عمرو الجزيري، المسئول الإعلامي للمعهد، والمقامة في الفترة من 23 حتى 26 أكتوبر الجاري.

“الزراعة” تناقش الخامات المستخدمة في تركيب العلائق العلفية للدواجن

في هذا السياق، قال الدكتور محمد الشافعي، مدير المعهد، إن الدورة ستناقش عدة محاور وهي الخامات المستخدمة في تركيب العلائق العلفية للدواجن واستخدام الإضافات الغذائية العلفية في علائق دجاج اللحم ومناقشة الاحتياجات الغذائية لدجاج اللحم وتكوين العلائق بالحاسب الآلي، يتم أيضا التعرف على المواد المثبطة للنمو في مواد العلف وطرق التغلب عليها كما يتم التعرف على النقاط الواجب مراعاتها في تغذية دجاج اللحم في حالة الإجهاد الحراري.

وكان نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت عنوان “الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش” بمديرية الزراعة بالسويس خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، وسوف تقام هذا الدورة تحت رعاية الدكتورة حنان عبداللطيف حسن، وكيل وزارة الزراعة بالسويس.

وتهدف الدورة إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش، ما ينعكس بدورة على زيادة إنتاجية هذا المحاصيل، وفق ما صرح به الأستاذ الدكتور عبدة عبيد، مدير المعمل المركزي للحشائش.