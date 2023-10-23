تين هاج يتحدث عن بوبي تشارلتون وأهمية الفوز ضد كوبنهاجن

وقف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، والحاضرين للمؤتمر الصحفي السابق لمباراة كوبنهاجن الدنماركي، دقيقة حداد قبل انطلاق فعاليات المؤتمر.

وتوفي السير بوبي تشارلتون، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، وأسطورة النادي، عن عمر يناهز 86 عامًا.



ونعى تين هاج تشارلتون في المؤتمر الصحفي:"السير بوبي تشارلتون كان أسطورة كبيرة ليس فقط في مانشستر يونايتد ولكن أيضًا في كرة القدم؛ إرثه وماتركه خلفه كانت المعايير العالية والتي يجب علينا أن نرتقي لها كل يوم".



ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد نظيره فريق إف سي كوبنهاجن الدنماركي، غدًا الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساءً على ملعب أولد ترافورد.



وعن عودة سيرجو ريجيلون، قال تين هاج:"علينا تقييم موقفه وجاهزيته للعب بعد تدريبات اليوم".



ويغيب ريجيلون عن المشاركة مع مانشستر يونايتد من أواخر شهر سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.



وواصل تين هاج تصريحاته: "علينا الفوز في كل المباريات، إذا خسرت أول مباراتين عليك تحقيق الفوز في التالية بكل تأكيد".



وتلقى مانشستر يونايتد هزيمتين متتاليتين في المجموعة أمام فريقي بايرن ميونخ الألماني وجالاتا سراي التركي، ليحتل المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط حتى الآن.



وعن سبب عدم البدء بكريستيان إريكسن أساسيًا، أجاب: "إنه يشارك في كل مباراة وأهميته تظهر عندما يكون على الملعب؛ لديه تأثير كبير على الفريق بخلق الفرص وهو لاعب ذكي ومهم بالنسبة لقائمة الفريق، لدينا العديد من اللاعبين الجيدين الذين لا يبدأون، وهناك منافسة داخلية في وسط الملعب بالتحديد، المنافسة قوية".

وتطرق للحديث عن راسموس هويلوند، مهاجم الفريق:"لقد نشأ في هذا النادي -يقصد كوبنهاجن- وسيكون متحفزًا بشكل كبير وسيوجه ذلك في الاتجاه الصحيح بالتوازن الصحيح".

واستطرد: "في البداية علينا أن نعلم بنظامنا، هويلوند غاب عن الفترة التحضيرية وأول 4 مباريات للفريق ولكنني أعتقد أنه قدم الكثير للفريق من اللحظة التي شارك فيها، نحن نبني الروتين وهذه اللحظة ستمنحه الكثير من الوقت لاتخاذ قرارت أفضل لتسجيل أهداف أكثر ولكن الأهداف ضد جالاتا سراي كانا مبهرين؛ وكذلك الهدف الذي سجله في ميونخ، وأظن أنه اللاعب الذي سيكون دائمًا في مكان تسجيل الأهداف بالفريق، أنا واثق أنه سيسجل الأهداف وكذلك ماركوس راشفورد".



وعن شراكته مع أنطوني مارسيال في الهجوم، أجاب: "بإمكانهما اللعب سويًا لأن أنطوني مارسيال يمكنه اللعب على الجانب".

وعن أجواء مباراة الغد، علق: "دائمًا ماتكون المباريات في أولد ترافورد مميزة، الجماهير دائمًا خلفنا ولدينا رابط مميز معهم، آخر مباراة على ملعبنا ضد برينتفورد عندما كانت المبراراة تسير ضدنا ظلوا خلفنا، الجماهير تدعمنا في اللحظات السلبية، قاتلنا سويًا؛ لذا غدًا بالتأكيد بعد رحيل بطلهم السير بوبي تشارلتون، الأسطورة والعملاق، أنا متأكد أنها ستكون ليلة عاطفية".