تقرير: كاسميرو نادم على الرحيل عن ريال مدريد والانتقال لمانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية إلى أن البرازيلي كاسميرو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يشعر بالندم على انتقاله لصفوف الفريق.

ويلعب كاسميرو ضمن صفوف مانشستر يونايتد منذ رحيله عن فريق ريال مدريد مطلع الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة إل ناسيونال البرتغالية أن كاسميرو يشعر بالندم في الوقت الحالي على انضمامه لمانشستر يونايتد خاصة في ظل بحث إدارة النادي عن ضم لاعب في مركز وسط الملعب الدفاعي.

ومنذ بداية الموسم الجاري، شارك كاسميرو في 11 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع آخر.

كامسيرو يشعر بالندم على رحيله من ريال مدريد

وأفادت الصحيفة أن كاسميرو مع قلة مشاركاته مع الفريق بسبب معاناته من قلة اللياقة البدنية وانخفاض المستوى وبدء فقدان مركزه في التشكيل لصالح المغربي سفيان أمرابط، بدأ يشعر بالندم على رحيله من ريال مدريد منذ عام، وذلك على الرغم أنه أرسل رسالة لوكيل أعماله قبيل انتقاله ليونايتد بعد خسارة الفريق في أغسطس 2022 أمام برينتفورد قائلًا: "أخبرهم أنني سأصلح ذلك".

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في التعاقد مع جواو نيفيز، لاعب وسط فريق بنفيكا البرتغالي، كبديل محتمل لكاسميرو.

وبدأ كاسميرو مسيرته ضمن صفوف فريق ساو باولو تحت 20 عامًا وانتقل للفريق الأول في صيف عام 2010، وقضى عامين ونصف ضمن صفوف الفريق وانتقل لأكاديمية ريال مدريد في يناير 2013 معارًا ثم انتقل بشكل نهائي في صيف العام نفسه، ولعب لمدة موسم مع الفريق ثم أعير لبورتو البرتغالي ثم عاد لريال مدريد في صيف 2015 وقضى 7 مواسم مع النادي قبل الانتقال لمانشستر يونايتد.

ولعب كاسميرو 336 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 31 هدفًا وصنع 29 لزملائه، وفي مجمل مسيرته، لعب كاسميرو 529 مباراة وسجل 54 هدفًا وصنع 49 لزملائه، وشارك في 75 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي الأول وسجل 7 أهداف وصنع 3 لزملائه، كما سبق له تمثيل المنتخب البرازيلي لمرحلتي تحت 17 وتحت 20 عامًا.