الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لشهر سبتمبر

محمد صلاح
محمد صلاح

حصل محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر الماضي.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على فرق أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد، وسجل هدفًا، ثم الانتصار على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدف، ثم على وست هام بنفس النتيجة وسجل هدفًا، ثم شارك في خسارة فريقه أمام توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف.

وأعلنت رابطة اللاعبين الإنجليز المحترفين، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" حصول محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.

وكشفت الرابطة عن تتويج “صلاح” بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر باختيار الجماهير.

وواصل محمد صلاح تألقه رفقة الريدز والذي بدأ منذ مطلع الموسم الجاري، وسجل هدفين في انتصار فريقه على إيفرتون في مباراة الجولة التاسعة من عمر البريميرليج بهدفين دون رد.

ورفع محمد صلاح رصيده لـ7 أهداف يحتل بها وصافة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز، خلف النرويجي إرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي.

موعد مباراة ليفربول المقبلة فى الدورى الإنجليزى الممتاز

ويستضيف ليفربول نظيره نوتنجهام فورست في مباراة الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري في الرابعة عصرًا على ملعب أنفيلد.

وبعد ثنائية إيفرتون، رفع رصيد أهدافه إلى 201 هدف بمختلف الدوريات التي لعب فيها، حيث سجل 11 هدفا في الدوري المصري، وتسعة أهداف في الدوري السويسري و35 هدفا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 146 هدفا في الدوري الإنجليزي بهدفي اليوم، كما ساهم بالتسجيل بآخر 13 مباراة على آنفيلد بالبريميرليج، فقط آلان شيرار وتيري هنري حققا سلسلة مساهمات تهديفية متتالية على ملعب فرقهم أكثر من صلاح.

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