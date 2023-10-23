"لبلبة" توضح كواليس الفيديو المنتشر لها عن محمد صلاح

حالة من الاستياء أصابت الفنانة لبلبة بعدما فوجئت بانتشار فيديو ينسب لها تحت عنوان "شوف لبلبة قالت إيه عن موقف محمد صلاح من فلسطين، قائلة: "ورحمة أمي ما أعرفه".

لبلبة تتحدث عن محمد صلاح

وقالت في بيان رسمي: "عندما وجهت لي نقابة المهن التمثيلية الدعوة لحضور الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين وغزة، ذهبت إلى مكان الاجتماع وعندما وصلت تجمع من حولي الصحافة ووسائل الإعلام يسألونني عن ما يحدث في غزة، والحقيقة قلت كلام من القلب لإني موجوعة مما نسمعه ونشاهده يوميا مما يتعرض له الشعب الفلسطيني، فهم إخواننا، وما يتعرض له الأطفال الأبرياء، وبعدما أنهيت حديثي، وجدت شخصا ما يسألني رأيي فيما قاله محمد صلاح، ورددت عليهم بأنني لم أسمع ما قاله لأنني لست من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعدها بيومين فوجئت بتغيير في كلامي في المونتاج وإنني قلت إنني لا أعرف من هو محمد صلاح، وهو ما لا يمكن أن أقوله نهائيا، فأنا أحترم الجميع ومحمد صلاح ليس فقط فخر العرب بل هو فخر العالم أجمع، وجميعنا نحبه، ولا يمكن أن "أغلط في أي شخص"، كما أن هذا الكلام ليس مجاله الآن.