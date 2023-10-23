الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى

عمر مروان
عمر مروان

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 234 تابع (أ) في 22 أكتوبر سنة 2023، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، رقم 6224 لسنة 2023، بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في بعض المراكز والقرى.

جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة، وعلى قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني محافظة قنا من وعلى قرارات وزير العدل.

 

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الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بإعلان المرشحين لانتخابات الرئاسة

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تقرر في المادة الأولى بأن يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الآتية:

أولًا - محافظة قنا بمركز أبوتشت والحبيلات الشرقية والحسانات والقلعية ومدينة أبوتشت، ومركز فرشوط والدهسة، مركز قفط بالكلاحين ومدينة قفط، ومركز قنا بالعسلية والمخادمة ومدينة قنا، ومركز قوص بالجمالية والحراجية والحلة والشعراني والعليقات والعياشية والمعرى وحجازة وحجازى بحري

ثانيا محافظة الأقصر بمركز إسنا الحميدات - الدير - الشغب - القرايا - الكلابية - المعلة - الهنادي - زرنیخ - كومير - كيمان المطاعنة - مدينة إسنا - الحلة - الديابية - العضايمة - الغريرة - النجوع - النجوع قبلى - النمسا، ومركز الأقصر الأقالتة - البعيرات - الضبعية - الغربي قمولا - القبلي قمولا - مدينة الأقصر.

الجريدة الرسمية وزير العدل نظام السجل العينى جريدة الوقائع المصرية المستشار عمر مروان

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