الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق فعاليات تدشين مبادرة "وطن يجمعنا" بالتعاون بين الأزهر والرياضة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

انطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات تدشين مبادرة “وطن يجمعنا” تحت شعار “محبة.. سلام”، بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، بمقر مشيخة الأزهر، بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الأزهر والوزارة وشباب وخريجي الجامعات المصرية.

مشاركة 44 قرية

وأوضحت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي للمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنَّ المبادرة يتم تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى اليوم في محور «إعداد قيادات وسفراء المبادرة»، حيث يشارك اليوم أكثر من 100 شاب من 44 قرية بمحافظة المنيا، في إطار الدور التثقيفي والتوعوي للأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

ويحضر تدشين المبادرة فضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، وحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

وطن يجمعنا محبة سلام مبادرة وطن يجمعنا الأزهر الشريف وزارة الشباب والرياضة مشيخة الأزهر محمد الضويني وكيل الأزهر

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