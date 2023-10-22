الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المشرف على الأروقة يطمئن على سير اختبارات نهاية المستوى برواق القاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، اليوم الأحد، اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم العربية والشرعية بالقاهرة، للتأكد من حسن سيرها وانتظامها، وأنها تسير وفق الضوابط المقررة.

وخلال زيارته للجان الاختبارات المنعقدة بكلية أصول الدين بالقاهرة، استمع الدكتور عبد المنعم فؤاد إلى آراء وملاحظات بعض الدارسين حول الأسئلة، ورحب بجميع مقترحاتهم لتطوير تجربة الدراسة بالرواق وتلافي السلبيات، كما شدد فضيلته على ضرورة توفير جميع سبل الراحة داخل اللجان؛ ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويسر. 

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وقال فؤاد إن الهدف من الاختبارات الوقوف على مستوى الدارسين بالأروقة، وتقييم المنظومة التعليمية، وتحديد نقاط القوة والضعف، بهدف تطويرها وتحسينها بشكل مستمر، كما أن الدارس بالأروقة لن يمنح شهادة من الرواق الأزهري إلا بعد اجتيازه الاختبار الخاص بالمستوى الذي يدرس الدارس فيه، موضحًا أن الأروقة منظومة تعليمية مفتوحة، تقدم خدماتها التعليمية للجميع، بغض النظر عن أعمارهم أو جنسياتهم أو مستوياتهم التعليمية،  بهدف إتاحة الفرصة لجميع الراغبين في تعلم العلوم الشرعية والعربية، ونشر المنهج الأزهري الوسطي في كل ربوع الجمهورية. 

جدير بالذكر أن لجان الاختبارات تستقبل ما يزيد على 2400 دارس في جميع محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بجنبع مراحله الثلاث: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية، اختباراتهم في 27 مقرًا من مقرات الرواق.

الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة الجامع الأزهر أصول الدين بالقاهرة

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