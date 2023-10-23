الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشناوى: "مباراة سيمبا صعبة.. وسنلعب للفوز وسط جماهيرنا"

الشناوي
الشناوي

قال محمد الشناوي كابتن الفريق الأول بنادي الأهلي، إن مباراة سيمبا التنزاني صعبة لكننا جاهزون وسنلعب للفوز والتأهل لدور الأربعة لبطولة دوري السوبر الإفريقي. 

وقال “الشناوي” على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا التنزاني: “يجب أن نغلق صفحة مين يلعب ومين ميلعبش لأن الأهم التركيز فى المباريات ومستر كولر تحدث فى هذا الأمر بشكل كامل مع الفريق ككل”.

وأضاف: “لقد جلسنا واتكلمنا مع اللاعبين عن مباراة سيمبا، وجاهزون لتخطى عقبة بطل تنزانيا بالدعم الجماهيرى المنتظر فى المباراة غدًا”.

وتابع: “كباتن الفريق يتحدثون مع اللاعبين باستمرار وبنشتغل بس على المباراة المقبلة وكلنا عارفين أهمية المباراة وأهمية الفوز ببطولة دوري السوبر الإفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة الحمراء.. أتمني من الإعلام عدم اختلاق أي أزمات بين اللاعبين والتركيز علي السلبيات وأن اللاعبين علي قلب راجل واحد من أجل الصعود وإسعاد جماهير الأهلي”.

 وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد تعادل مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضي.

ويلتقي المارد الأحمر سيمبا التنزاني فى الخامسة مساء غ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

كولر يختار قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

في المقابل يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الإثنين علي ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء في إياب دور الثمانية للنسخة الأولي من الدوري الإفريقي.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قائمة الأهلي التي ستدخل المعسكر المغلق وتشهد استمرار غياب محمود متولي وعمرو السولية وكريم نيديفيد وموديست للإصابة ولن تشهد أي تغيرات عن المجموعة التي خاضت مباراة الذهاب في دار السلام بتنزانيا.

ويحدد المدير الفني للفريق علي هامش المران التشكيل الذي سيخوض به اللقاء غدا لا سيما بعد جاهزية بعض اللاعبين أمثال إمام عاشور وصلاح محسن.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وخاص الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشارك محمد عبدالمنعم ومحمود متولي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة مع الفريق.

محمد الشناوي المؤتمر الصحفي الاهلى سيمبا التنزاني كولر

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